Türkiye Ekonomisinde 41 Maddeli Yol Haritası! Kiralar, Emeklilik Sistemi, E-Devlet... Hepsi Değişiyor, Detaylar Ortaya Çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide yeni rotayı çizdi! 41 madde halinde tüm kesimleri kapsayacak adımlar belli oldu. Vergilerden kiralara, enflasyondan büyümeye kadar belirlenen alanlarda önemli bir atılım başlatılacak. E-Devlet sisteminde değişiklik yapılacak. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile ikinci emekliliğin önü açılacak.

Türkiye ekonomisi Recep Tayyip Erdoğan
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Türkiye Ekonomisinde 41 Maddeli Yol Haritası! Kiralar, Emeklilik Sistemi, E-Devlet... Hepsi Değişiyor, Detaylar Ortaya Çıktı - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün partisinin 8. Olağan Genel Kongresi’nde ekonomide atılacak yeni adımları tek tek açıkladı. Enflasyonla mücadelede etkin bir çalışma yürüten hükümetin yeni tedbirleri devreye alacağını belirtti. Türkiye Yüzyılı Reform Programı için, “Reform Programı ile ülkemiz için önce­likli olarak belirlediğimiz alan­larda önemli atılımlar yapaca­ğız. Ekonomik dönüşüm pla­nıyla güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin temelle­rini sağlamlaştıracak yeni ted­birleri devreye alacağız” diyen Erdoğan kalıcı refah konusuna dikkat çekti.

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Türkiye Ekonomisinde 41 Maddeli Yol Haritası! Kiralar, Emeklilik Sistemi, E-Devlet... Hepsi Değişiyor, Detaylar Ortaya Çıktı - Resim: 2

Peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sıraladığı ve ekonominin yol haritası olan 41 madde ne? İşte herkesin merak ettiği o adımlar…

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Türkiye Ekonomisinde 41 Maddeli Yol Haritası! Kiralar, Emeklilik Sistemi, E-Devlet... Hepsi Değişiyor, Detaylar Ortaya Çıktı - Resim: 3

AZ KAZANANDAN AZ ÇOK KAZANANDAN ÇOK VERGİ

Kamu yönetiminde mali kuralları güçlendirerek, kamu harcamalarında disiplini koru­yamak.

Vergide adaleti ve etkinli­ği güçlendirmek amacıyla çok kazanandan çok alma prensibi ile kamu gelirlerini artırmak.

Geleneksel banknotlar­dan Dijital Paraya geçişi plan­layarak, Sermaye Piyasalarının güncel teknolojiler ışığında de­rinleşmesini sağlamak.

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Türkiye Ekonomisinde 41 Maddeli Yol Haritası! Kiralar, Emeklilik Sistemi, E-Devlet... Hepsi Değişiyor, Detaylar Ortaya Çıktı - Resim: 4

TERSİNE BEYİN GÖÇÜ İLE İSTİHDAMDA YENİ BİR SAYFA AÇILACAK

Sanayi Master Planı’nı oluşturmak suretiyle mekânsal sanayi gelişimine planlı bir şe­kilde yön vermek.

Tersine beyin göçü ile in­san kaynağımızın ülkemizde çalışmasını teşvik ederek, Tür­kiye’nin yüksek teknoloji kabi­liyetlerini daha da geliştirmek.

Kuantum Teknolojilerinin ülkemizde geliştirilmesi için gerekli ve uygun ortamı oluştu­rmak.

Yapay zekaya hazırlık en­deksinde çıtayı daha da yukarı taşımak

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Türkiye Ekonomisinde 41 Maddeli Yol Haritası! Kiralar, Emeklilik Sistemi, E-Devlet... Hepsi Değişiyor, Detaylar Ortaya Çıktı - Resim: 5

YATIRIM TEŞVİKLERİ

Yeni Yatırım Teşvik Siste­mi ve Yerel Kalkınma Hamle­siyle ülkemizin her bir köşesi­nin refah seviyesini ve üretim gücünü artırmak.

Yatırım süreçlerini hızlan­dırarak, Tek Durak Ofis anlayı­şıyla Türkiye’yi büyük yatırım­ların hedef ülkelerinden biri haline getirmek.

Tarımda planlı istihsal ile tarımsal üretimimizi stratejik bir bakışla yeniden ele almak.

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Türkiye Ekonomisinde 41 Maddeli Yol Haritası! Kiralar, Emeklilik Sistemi, E-Devlet... Hepsi Değişiyor, Detaylar Ortaya Çıktı - Resim: 6

YEŞİL DÖNÜŞÜM VE VERİMLİLİK

Akıllı ulaşım ve akıllı tarım sistemleriyle tarımda ve ula­şımda verimliliği artırmak.

Gıda arz güvenliğini te­min ederek, vatandaşların ucuz ve sağlıklı gıdaya eri­şiminin önündeki tüm engel­leri ortadan kaldırmak.

Yeşil Kalkınma vizyonu­muzla, yatırımlarımızı yeşil fi­nansmanı aktif bir şekilde kul­lanarak büyütecek; rekabetçi üretim yapısını tesis etmek.

Sanayimizde Yeşil Dönü­şümü sağlayarak yeni döne­min tehditlerini bertaraf etmek, potansiyel fırsatları ülke­miz için avantaja çevirmek.

Sıfır Atık Sistemini ülke çapında yaygınlaştırarak, da­ha etkin bir yapıya kavuşturamak.

Emisyon Ticaret Siste­miyle sera gazı emisyonlarını azaltıp, karbon-sıfır ekonomi­ye geçişi hızlandırmak.

İhracatçılarımızı sınırda karbon düzenlemesine hazır hale getirmek.

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Türkiye Ekonomisinde 41 Maddeli Yol Haritası! Kiralar, Emeklilik Sistemi, E-Devlet... Hepsi Değişiyor, Detaylar Ortaya Çıktı - Resim: 7

E-DEVLET SİSTEMİNE YENİ DÜZENLEME YOLDA

Kamu İhale Mevzuatı­nı; dijitalleşmeyi, yenilikçiliği ve rekabetçiliği temel alan bir yaklaşımla güncelleyeceğiz.

Hidrojen ve jeotermal enerji de dâhil, yenilenebilir enerji yatırımlarımızı hızlan­dırırken, enerjide verimliliği artıracak yeni tedbirler uygu­layacağız.

Su ve taşkın yönetiminin yanı sıra, biyolojik çeşitliliğin korunmasında ihtiyaç duyu­lan yasal düzenlemeleri haya­ta geçireceğiz.

E-Devlet sistemini bugü­nün teknolojik yenilikleri ışı­ğında güncelleyerek, Dijital Devlete geçişi sağlayacağız.

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Türkiye Ekonomisinde 41 Maddeli Yol Haritası! Kiralar, Emeklilik Sistemi, E-Devlet... Hepsi Değişiyor, Detaylar Ortaya Çıktı - Resim: 8

KONUT VE KİRA FİYATLARI İSTİKRARA KAVUŞACAK

Sosyal Politikalar alanın­da engellilerimizin, yaşlıları­mızın ve dezavantajlı grupla­rın hayatın her alanında aktif roller üstlenmelerini temin edeceğiz.

Bir süredir hazırlıklarını yaptığımız sosyal konut proje­mizi artık hayata geçecek

Hayat pahalılığının sebeple­rinin en başında gelen kira ve konut fiyatlarını dengeye ge­tireceğiz.

Deprem bölgesinin imarı başta olmak üzere, diğer şehir­lerimizdeki kentsel dönüşüm projelerimiz de hızlanarak de­vam edecek.

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Türkiye Ekonomisinde 41 Maddeli Yol Haritası! Kiralar, Emeklilik Sistemi, E-Devlet... Hepsi Değişiyor, Detaylar Ortaya Çıktı - Resim: 9

İSTİHDAM POLİTİKALARINA AĞIRLIK VERİLECEK

İş ve çalışma hayatımızı, teknolojide ve yeni sosyoloji­de meydana gelen değişimlerle uyumlu hale getireceğiz.

Kadınların ve gençlerimi­zin istihdama daha yoğun ka­tılmalarını temin edeceğiz.

Yükseköğretim sistemin­de revizyona giderek, üniversi­telerimizin şehirlerimizle bü­tünleştiği ve üretim süreçle­rine aktif olarak katıldığı yeni bir model tesis edeceğiz.

Nüfus politikalarında ye­ni bir dönemi başlatıyoruz. Alarm veren nüfus artış hızı­mızı yükseltecek, demografik bünyemizi güçlendireceğiz.

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Türkiye Ekonomisinde 41 Maddeli Yol Haritası! Kiralar, Emeklilik Sistemi, E-Devlet... Hepsi Değişiyor, Detaylar Ortaya Çıktı - Resim: 10

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ BİR KEZ DAHA GÜNDEMDE

Tamamlayıcı Sigorta Mo­delleri ile sosyal güvenlik sis­temimizde etkinliği ve sürdü­rülebilirliği tahkim edeceğiz.

Aile bazlı gelir tamamlayı­cı sosyal destek sistemi ile ih­tiyaç sahibi vatandaşlarımızın daha güçlü bir şekilde yanla­rında olacağız.

Erişilebilir ve kaliteli sağ­lık hizmetlerini daha da geliş­tiriyoruz. Yenilikçi sağlık en­düstrileri ve ilaç sektörünün yerli ve milli imkanlarla geliş­tirilmesini destekleyeceğiz.

Yargıda ihtisaslaşma­yı sağlayacak, bilirkişilik mü­essesesini revize ederek, ma­kul sürede yargılanma hakkını güçlendireceğiz.

Bireysel hak ve özgürlük­lerin zeminini daha da geniş­leteceğiz.

Ceza İnfaz Sisteminde değişikliğe giderek suç-yaptı­rım-infaz dengesini iyileştire­ceğiz.

Demokrasimizi yeni, si­vil, kuşatıcı bir anayasayla taç­landırma hedefimizi muhafa­za ediyoruz.

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Türkiye Ekonomisinde 41 Maddeli Yol Haritası! Kiralar, Emeklilik Sistemi, E-Devlet... Hepsi Değişiyor, Detaylar Ortaya Çıktı - Resim: 11

KAMU YÖNETİM SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK

Kamu Yönetimi Sistemini büyük ve güçlü Türkiye tasav­vurumuzu gerçekleştirecek şekilde yeniden düzenleyece­ğiz.

Daha etkin bir denetim mekanizması kurarak kamu yönetiminde etkinlik ve ve­rimliliği güçlendireceğiz. Bu çerçevede; yönetimde hiyerar­şiyi azaltacak ve yetki devrini daha etkin bir yapıya kavuştu­racağız.

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Türkiye Ekonomisinde 41 Maddeli Yol Haritası! Kiralar, Emeklilik Sistemi, E-Devlet... Hepsi Değişiyor, Detaylar Ortaya Çıktı - Resim: 12

ENFLASYON VE ALIM GÜCÜ

Yeni ekonomi politikala­rının etkisini görmeye başla­dık. MB rezervleri cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi­ne ulaştı.

Üretim ve yatırımla bir­likte istihdam oranımız da ar­tıyor.

Asrın felaketinin yarala­rını sarmak için son 2 yılda 75 milyar dolarlık kaynak kullan­dık.

Mali disiplinden taviz vermedik. Enflasyondaki dü­şüş hızlanarak devam edecek. Enflasyon düştükçe alım gü­cü yükselecek ve 85 milyonun hepsi bundan etkilenecek.

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