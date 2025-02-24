Türkiye Ekonomisinde 41 Maddeli Yol Haritası! Kiralar, Emeklilik Sistemi, E-Devlet... Hepsi Değişiyor, Detaylar Ortaya Çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide yeni rotayı çizdi! 41 madde halinde tüm kesimleri kapsayacak adımlar belli oldu. Vergilerden kiralara, enflasyondan büyümeye kadar belirlenen alanlarda önemli bir atılım başlatılacak. E-Devlet sisteminde değişiklik yapılacak. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile ikinci emekliliğin önü açılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün partisinin 8. Olağan Genel Kongresi’nde ekonomide atılacak yeni adımları tek tek açıkladı. Enflasyonla mücadelede etkin bir çalışma yürüten hükümetin yeni tedbirleri devreye alacağını belirtti. Türkiye Yüzyılı Reform Programı için, “Reform Programı ile ülkemiz için öncelikli olarak belirlediğimiz alanlarda önemli atılımlar yapacağız. Ekonomik dönüşüm planıyla güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin temellerini sağlamlaştıracak yeni tedbirleri devreye alacağız” diyen Erdoğan kalıcı refah konusuna dikkat çekti.
Peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sıraladığı ve ekonominin yol haritası olan 41 madde ne? İşte herkesin merak ettiği o adımlar…
AZ KAZANANDAN AZ ÇOK KAZANANDAN ÇOK VERGİ
Kamu yönetiminde mali kuralları güçlendirerek, kamu harcamalarında disiplini koruyamak.
Vergide adaleti ve etkinliği güçlendirmek amacıyla çok kazanandan çok alma prensibi ile kamu gelirlerini artırmak.
Geleneksel banknotlardan Dijital Paraya geçişi planlayarak, Sermaye Piyasalarının güncel teknolojiler ışığında derinleşmesini sağlamak.
TERSİNE BEYİN GÖÇÜ İLE İSTİHDAMDA YENİ BİR SAYFA AÇILACAK
Sanayi Master Planı’nı oluşturmak suretiyle mekânsal sanayi gelişimine planlı bir şekilde yön vermek.
Tersine beyin göçü ile insan kaynağımızın ülkemizde çalışmasını teşvik ederek, Türkiye’nin yüksek teknoloji kabiliyetlerini daha da geliştirmek.
Kuantum Teknolojilerinin ülkemizde geliştirilmesi için gerekli ve uygun ortamı oluşturmak.
Yapay zekaya hazırlık endeksinde çıtayı daha da yukarı taşımak
YATIRIM TEŞVİKLERİ
Yeni Yatırım Teşvik Sistemi ve Yerel Kalkınma Hamlesiyle ülkemizin her bir köşesinin refah seviyesini ve üretim gücünü artırmak.
Yatırım süreçlerini hızlandırarak, Tek Durak Ofis anlayışıyla Türkiye’yi büyük yatırımların hedef ülkelerinden biri haline getirmek.
Tarımda planlı istihsal ile tarımsal üretimimizi stratejik bir bakışla yeniden ele almak.
YEŞİL DÖNÜŞÜM VE VERİMLİLİK
Akıllı ulaşım ve akıllı tarım sistemleriyle tarımda ve ulaşımda verimliliği artırmak.
Gıda arz güvenliğini temin ederek, vatandaşların ucuz ve sağlıklı gıdaya erişiminin önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmak.
Yeşil Kalkınma vizyonumuzla, yatırımlarımızı yeşil finansmanı aktif bir şekilde kullanarak büyütecek; rekabetçi üretim yapısını tesis etmek.
Sanayimizde Yeşil Dönüşümü sağlayarak yeni dönemin tehditlerini bertaraf etmek, potansiyel fırsatları ülkemiz için avantaja çevirmek.
Sıfır Atık Sistemini ülke çapında yaygınlaştırarak, daha etkin bir yapıya kavuşturamak.
Emisyon Ticaret Sistemiyle sera gazı emisyonlarını azaltıp, karbon-sıfır ekonomiye geçişi hızlandırmak.
İhracatçılarımızı sınırda karbon düzenlemesine hazır hale getirmek.
E-DEVLET SİSTEMİNE YENİ DÜZENLEME YOLDA
Kamu İhale Mevzuatını; dijitalleşmeyi, yenilikçiliği ve rekabetçiliği temel alan bir yaklaşımla güncelleyeceğiz.
Hidrojen ve jeotermal enerji de dâhil, yenilenebilir enerji yatırımlarımızı hızlandırırken, enerjide verimliliği artıracak yeni tedbirler uygulayacağız.
Su ve taşkın yönetiminin yanı sıra, biyolojik çeşitliliğin korunmasında ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri hayata geçireceğiz.
E-Devlet sistemini bugünün teknolojik yenilikleri ışığında güncelleyerek, Dijital Devlete geçişi sağlayacağız.
KONUT VE KİRA FİYATLARI İSTİKRARA KAVUŞACAK
Sosyal Politikalar alanında engellilerimizin, yaşlılarımızın ve dezavantajlı grupların hayatın her alanında aktif roller üstlenmelerini temin edeceğiz.
Bir süredir hazırlıklarını yaptığımız sosyal konut projemizi artık hayata geçecek
Hayat pahalılığının sebeplerinin en başında gelen kira ve konut fiyatlarını dengeye getireceğiz.
Deprem bölgesinin imarı başta olmak üzere, diğer şehirlerimizdeki kentsel dönüşüm projelerimiz de hızlanarak devam edecek.
İSTİHDAM POLİTİKALARINA AĞIRLIK VERİLECEK
İş ve çalışma hayatımızı, teknolojide ve yeni sosyolojide meydana gelen değişimlerle uyumlu hale getireceğiz.
Kadınların ve gençlerimizin istihdama daha yoğun katılmalarını temin edeceğiz.
Yükseköğretim sisteminde revizyona giderek, üniversitelerimizin şehirlerimizle bütünleştiği ve üretim süreçlerine aktif olarak katıldığı yeni bir model tesis edeceğiz.
Nüfus politikalarında yeni bir dönemi başlatıyoruz. Alarm veren nüfus artış hızımızı yükseltecek, demografik bünyemizi güçlendireceğiz.
TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ BİR KEZ DAHA GÜNDEMDE
Tamamlayıcı Sigorta Modelleri ile sosyal güvenlik sistemimizde etkinliği ve sürdürülebilirliği tahkim edeceğiz.
Aile bazlı gelir tamamlayıcı sosyal destek sistemi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın daha güçlü bir şekilde yanlarında olacağız.
Erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmetlerini daha da geliştiriyoruz. Yenilikçi sağlık endüstrileri ve ilaç sektörünün yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesini destekleyeceğiz.
Yargıda ihtisaslaşmayı sağlayacak, bilirkişilik müessesesini revize ederek, makul sürede yargılanma hakkını güçlendireceğiz.
Bireysel hak ve özgürlüklerin zeminini daha da genişleteceğiz.
Ceza İnfaz Sisteminde değişikliğe giderek suç-yaptırım-infaz dengesini iyileştireceğiz.
Demokrasimizi yeni, sivil, kuşatıcı bir anayasayla taçlandırma hedefimizi muhafaza ediyoruz.
KAMU YÖNETİM SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK
Kamu Yönetimi Sistemini büyük ve güçlü Türkiye tasavvurumuzu gerçekleştirecek şekilde yeniden düzenleyeceğiz.
Daha etkin bir denetim mekanizması kurarak kamu yönetiminde etkinlik ve verimliliği güçlendireceğiz. Bu çerçevede; yönetimde hiyerarşiyi azaltacak ve yetki devrini daha etkin bir yapıya kavuşturacağız.
ENFLASYON VE ALIM GÜCÜ
Yeni ekonomi politikalarının etkisini görmeye başladık. MB rezervleri cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.
Üretim ve yatırımla birlikte istihdam oranımız da artıyor.
Asrın felaketinin yaralarını sarmak için son 2 yılda 75 milyar dolarlık kaynak kullandık.
Mali disiplinden taviz vermedik. Enflasyondaki düşüş hızlanarak devam edecek. Enflasyon düştükçe alım gücü yükselecek ve 85 milyonun hepsi bundan etkilenecek.