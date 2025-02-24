Türkiye Ekonomisinde 41 Maddeli Yol Haritası! Kiralar, Emeklilik Sistemi, E-Devlet... Hepsi Değişiyor, Detaylar Ortaya Çıktı

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ BİR KEZ DAHA GÜNDEMDE

Tamamlayıcı Sigorta Mo­delleri ile sosyal güvenlik sis­temimizde etkinliği ve sürdü­rülebilirliği tahkim edeceğiz.

Aile bazlı gelir tamamlayı­cı sosyal destek sistemi ile ih­tiyaç sahibi vatandaşlarımızın daha güçlü bir şekilde yanla­rında olacağız.

Erişilebilir ve kaliteli sağ­lık hizmetlerini daha da geliş­tiriyoruz. Yenilikçi sağlık en­düstrileri ve ilaç sektörünün yerli ve milli imkanlarla geliş­tirilmesini destekleyeceğiz.

Yargıda ihtisaslaşma­yı sağlayacak, bilirkişilik mü­essesesini revize ederek, ma­kul sürede yargılanma hakkını güçlendireceğiz.

Bireysel hak ve özgürlük­lerin zeminini daha da geniş­leteceğiz.

Ceza İnfaz Sisteminde değişikliğe giderek suç-yaptı­rım-infaz dengesini iyileştire­ceğiz.

Demokrasimizi yeni, si­vil, kuşatıcı bir anayasayla taç­landırma hedefimizi muhafa­za ediyoruz.