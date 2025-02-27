Özgür Çelik'ten 'Beykoz' Çıkışı! 'Korkacak Bir Şeyimiz Yok'

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, bugün bir şafak operasyonuyla evinden gözaltına alındı. "İhaleye fesat karıştırma" ve "görevini kötüye kullanma" iddiasıyla gözaltına alınan Köseler'e CHP'den destek yağarken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bugün belediye önünde bir açıklama yaptı. Çelik, hukuka aykırı uygulamalar yapıldığını vurgulayarak, hiçbir korkularının olmadığını dile getirdi.

'SAHTE EVRAKLA BİZDEN DOSYA İSTİYORLAR'

Özgür Çelik'in açıklaması şu şekilde:

"Geçen hafta burada bir hukuk skandalı yaşandı. Polisler bazı belgeler istediler. Onların sunduğu belgede ise savcı vekilinin imzası yoktu. Belediyeden aradılar savcı vekilini, o da dedi ki 'Benim böyle bir şeyden haberim yok.' Yani onun imzası olmadan polisler buraya geliyor ve sahte evrakla bizden dosya istiyorlar. Daha sonra savcı vekilinin imzası alınınca onlara istenen belgeler verildi. Bunlar FETÖ döneminde yapılanlara benziyor.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler

'AMAÇLARI VATANDAŞI KORKUTMAK'

Biz her türlü belgeyi sunarız. Bizim korkacak hiçbir şeyimiz yok. Sadece Beykoz'da yaşanmıyor bu yaşananlar. FETÖ operasyonları gibi uygulamalar yaşanmaya başladı. Onların amacı gerçek gündemin üzerini kapatmak, ülkenin içinde bulunduğu krizi göstermemek ve vatandaşın gözünü korkutmak. Toplumu korkuyla ve baskıyla sindirmeye çalışıp önümüzdeki siyasi süreci şekillendirmek istiyorlar.

'İKTİDARA YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ ENGELLEMEK İSTİYORLAR'

Tam İmamoğlu'nun Ankara'da tarihi toplantılar gerçekleştirdiği bir günde, Cumhurbaşkanlığı adaylığının seçiminin startının verildiği bir günde CHP'nin iktidar yürüyüşünü engellemek istiyorlar. Biz buna izin de fırsat da vermeyeceğiz. 23 Mart'ta sandığı kuracağız, ön seçimle Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. O kişi Türkiye'nin sorunlarını nasıl çözeceğini anlatacak, erken seçim talebimizi dile getireceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi