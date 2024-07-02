Skandal ortaya çıktı: Epstein'ın çocuk istismarı suçlarını savcılar biliyormuş!

ABD Bölge Hakimi Luis Delgado'nun dün verdiği karar doğrultusunda, Epstein'ın Florida'daki fuhuş davasındaki yaklaşık 150 sayfalık mahkeme tutanağı, kamuoyuyla paylaşıldı.

Tutanaklarda, pedofili ve fuhuş ağı oluşturma suçundan tutuklanan Epstein ile anlaşma yapan Florida federal savcılarının, anlaşmadan 2 sene önce Epstein'ın kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğundan haberdar olduğu görüldü.

Davada dedektif olan Joe Recarey'in, söz konusu tutanaklarda, Epstein'a karşı soruşturmanın, bir kadının "lise çağındaki üvey kızının cinsel ilişki karşılığında 300 dolar aldığı" ihbarı üzerine Mart 2005'te başladığını belirttiği gözlemlendi.

Tutanaklarda, Epstein'ın evini yüzlerce kez ziyaret ettiği belirtilen bir genç kızın ifadesine de yer verilirken, Epstein'ın kıza cinsel istismarda bulunduğunda para verdiği kaydedildi.

Kararında, kayıtlardaki detayların "vicdan sahibi insanlar için şok edici" olduğuna değinen Delgado, bu detayların, Epstein'ın neden "ABD tarihindeki en kötü şöhretli pedofili olduğunu gösterdiğini" ifade etti.

"DEVLET, ONU HAPSE ATABİLECEKKEN ONA DESTEK OLDU"

Davadaki bazı mağdurların avukatı Brad Edwards, yaptığı yazılı açıklamada, kanıtların bir bölümünün, kurbanların suçlu görülmesine yol açan yanıltıcı biçimde mahkemeye sunulduğunu aktarırken, "Epstein'ın istismar ettiği kurbanlarının sayısı çok üzücü çünkü devlet, onu hapse atabilecekken ona destek oldu." ifadesini kullandı.

ABD'li milyarder Epstein, 2008'de Florida'da yargılandığı fuhuş davasında, federal cezalara göre daha hafif olan eyalet cezasını çekmeyi kabul etmiş ve davadaki savcılarla anlaşma yapmıştı.

Anlaşmaya göre Epstein, Palm Beach'te 1,5 yıllık hapis cezası sürerken, çalıştığı ofise gitmesine izin verilmişti.

Epstein'in hapis cezasından sonra bir yıl da ev hapsinde olması kararlaştırılmıştı.

Florida savcıları, anlaşma sonrasında mağdurların avukatlarınca eleştirilmişti.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Yetkililer, Epstein'ın ölüm nedenini intihar olarak açıklamış ancak aile üyeleri, bunu reddederek şüphelerini dile getirmişti.

Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda, Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Ocak ayının başlarında yayınlanmaya başlanan Esptein davası dosyaları, bu konuyu tekrar gündemin ilk sıralarına taşımış, yargıcın kararıyla 4 bölüm halinde yayınlanan toplam 4 bin 500’den fazla belge, Epstein ile birçok ünlü ismin ilişkisini ortaya koymuştu.

Açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

Dosyalarda, Clinton ve Trump'ın isimleri yer almasına rağmen eski başkanlara yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.

Kaynak: AA