Doğu Akdeniz'de dikkat çeken görüntüler: 'Savaşın eli kulağında'

İsrail ile Lübnan Hizbullah'ının saldırıları dünya genelinde topyekun savaş kaygılarını güçlendirdi. ABD'nin Doğu Akdeniz'deki yığınağından ortaya çıkan görüntüler ise Washington'un Lübnan'daki vatandaşlarını olası savaşta tahliye etmeye hazırlandığı yönünde yorumlandı. ABD'nin tatbikatına İngiliz donanmasının katılması da dikkat çekti. Öte yandan Alman Bild gazetesi savaş için tarih verdi.

Doğu Akdeniz'de dikkat çeken görüntüler: 'Savaşın eli kulağında'

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 9 ay geride kalmak üzere. İsrail, tüm diplomatik uyarıları yok saymaya ve insanlık suçu işlemeye devam ederken; dünya ise topyekun bir savaşı tartışıyor.

HİZBULLAH, LÜBNAN ÜSSÜNÜ VURDU

Hizbullah'ın televizyonu olarak bilinen El Menar, Lübnan sınırına 15 kilometre uzaklıktaki Raviye'de İsrail üssünü vurduğunu duyurdu. İddiaya göre saldırıda 20 İsrail askeri öldürüldü. İsrail ise sessizliğini koruyor.

Doğu Akdeniz'de dikkat çeken görüntüler: 'Savaşın eli kulağında' - Resim : 1

ABD'DEN AKDENİZ'E YIĞINAK

Öte yandan Tel Aviv yönetiminin ana müttefiki ABD'nin Doğu Akdeniz'e yığınağından da yeni fotoğraflar geldi. Amfibi hazırlık grubu, Doğu Akdeniz'de uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ın liderlik ettiği taarruz grubuyla buluştu. Tatbikata İngiliz donanmasına bağlı HMS Duncan adlı savaş gemisi de katıldı.

Amerikan Deniz Kuvvetleri tatbikatın tam konumunu ise paylaşmadı.

ABD'nin bu hamlesi, muhtemel savaşta Lübnan'daki vatandaşlarını tahliyeye hazırladığı yorumlarına neden oldu.

Doğu Akdeniz'de dikkat çeken görüntüler: 'Savaşın eli kulağında' - Resim : 2

BILD: SAVAŞIN ELİ KULAĞINDA

Alman Bild gazetesi ise, 'İsrail'in Lübnan işgalinin eli kulağında' başlıklı haberinde savaşın temmuz ayının üçüncü ya da dördüncü haftasında başlayacağını yazdı. Bild, Almanların Lübnan'dan acil şekilde ayrılması gerektiğini de ekledi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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