BM'den Kritik Uyarı! 'Gazze'de Çocuklar Açlıktan Ölüyor'

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'deki acil insani yardım ve temel malzemelere olan ihtiyacı vurguladı.

"Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor" ifadesini kullanan Lazzarini, Gazze'de kadın ve çocukların yemek almaya çalıştığı bir fotoğrafı paylaştı. Lazzarini, "İsrail hükümeti, (Gazze'ye) gıda ve diğer temel ihtiyaçların girişini engellemeye devam ediyor" ifadesine yer verdi.

Gazze'de yaşanan açlığa dikkati çeken Lazzarini, "Bu siyasi sebeplerden insan eliyle oluşturulmuş aç bırakmadır" değerlendirmesinde bulundu.

Lazzarini, İsrail'in neredeyse 2 aydır Gazze'ye insani yardım ve temel ihtiyaçların girişini engelleyen bir kuşatma uyguladığına vurgu yaparak, yardım ulaştırılması çağrılarının dikkate alınmadığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

BM Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze'deki gıda stoklarının tamamen tükendiğini, son malzemelerin yemek pişirilen mutfaklara ulaştırıldığını açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da "Gazze'de korkunç ve ümitsiz bir ana ulaşıldığını" bildirmişti.

Kaynak: AA