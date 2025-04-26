Papa'ya Veda... Dünyanın Gözü Bu Törende, Liderler Vatikan'da

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da hayatını kaybetmesi sonrası cenaze töreni bugün düzenleniyor. Papa'nın naaşı, vasiyeti üzerine Vatikan'da değil, Roma'daki dört büyük Papalık Bazilikası'ndan biri olan Azize Büyük Meryem Bazilikası'na (Santa Maria Maggiore) defnedilecek.

Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'ndaki ayinin ardından Papa'nın naaşı oradan alınarak özel bir araçla yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Azize Büyük Meryem Bazilikası'na taşınacak. Papa'nın naaşını taşıyacak cenaze aracının, Vatikan'dan çıktıktan sonra sırasıyla; Vittorio Emanuele Caddesi, Venedik Meydanı, Kolezyum ve Merulana Caddesi üzerinden Azize Büyük Meryem Bazilikası'na ulaşması öngörülüyor.

DÜNYA LİDERLERİ KATILIYOR

Azize Büyük Meryem Bazilikası çevresinde ve yol güzergahında tören öncesi çok sayıda kişi hazır bulunurken, birçok dünya lideri de bugün törene katılıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Galler Prensi William, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Kralı 6. Felipe ve Kraliçe Letizia, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'nın da bulunduğu çok sayıda devlet başkanı ve kraliyet mensubu bugünkü cenaze törenine katılıyor.

Eski ABD Başkanı Joe Biden ve eski First Lady Jill Biden da Aziz Petrus Meydanı'nda bulunurken, Britanya Başbakanı Keir Starmer, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr da törene katılıyor.

TÜRKİYE'Yİ KURTULMUŞ TEMSİL EDİYOR

Türkiye'yi temsilen de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün Vatikan'a gitti. Kurtulmuş’u, Roma Fiumicino-Leonardo da Vinci Havalimanı'nda Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve Türkiye’nin Vatikan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Neslihan Altay ile diğer ilgililer karşıladı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra cenaze töreninin düzenleneceği Aziz Petrus Meydanı’na geçti.

Kaynak: AA