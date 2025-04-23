Papa Francis'in Cenazesine Hangi Liderler Katılacak? Birer Birer İlan Ediyorlar

Papa Francis’in cenazesine dair yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Vatikan, Papa’nın cenazesinin 26 Nisan Cumartesi günü yüz binlerce kişinin katılımıyla Aziz Petrus Meydanı’nda gerçekleşeceğini duyururken; çok sayıda devlet liderli de cenazeye katılacaklarını açıkladı. Öte yandan Rusya lideri Putin'in ise törene katılmayacağı öğrenilmişti.

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Papa Francis'in Cenazesine Hangi Liderler Katılacak? Birer Birer İlan Ediyorlar

Katolik Kilisesi'nin 266. papası olan Papa Francis, Paskalya duasını yönetmesinden yaklaşık 24 saat sonra geçirdiği felç ve kalp yetmezliği nedeniyle 88 yaşında hayatını kaybetmişti. Uzun süre hastanede çift taraflı zatürre hastalığı ile mücadele eden Papa Francis, geçtiğimiz ay taburcu olmuştu.

DÜNYA LİDERLERİ AKIN EDECEK

Vatikan’ın Papa’nın cenaze törenine dair detayları açıklamasının ardından devlet liderleri de cenazeye katılımlarını duyurmaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melanie Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Galler Prensi William ile birlikte dünyanın en büyük Katolik nüfusuna sahip olan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva şimdiden törene katılacaklarını açıkladı.

Törene katılacağını duyuran diğer liderler ve üst düzey isimler arasından İspanya Kralı VI. Felipe ve Kraliçe Letizia, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Papa Francis'in memleketi Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ve İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni de katılacaklarını ilan eden isimler arasından yer aldı.

Papa Francis'in Cenazesine Hangi Liderler Katılacak? Birer Birer İlan Ediyorlar - Resim : 1

PUTİN KATILMAYACAK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmayacağı öğrenildi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in törene katılmayacağını doğrulurken Rusya'yı hangi ismin temsil edeceğine ise henüz karar verilmediğini ifade etti.

TÖREN YERL SAATLE 10.00’DA BAŞLAYACAK

Cenaze töreni Aziz Petrus Bazilikası'nın önündeki meydanda yerel saatle 10:00'da başlayacak. Cenaze törenine dünyanın dört bir yanından patrikler, kardinaller, başpiskoposlar, piskoposlar ve rahipler katılacak. Kardinaller Koleji dekanı Kardinal Giovanni Battista Re ise ayini yöneten isim olacak.

NAAŞ AZİZ PETRUS BAZİLİKASI'NDA

Öte yandan Papa Francis'in naaşı meydandaki kalabalığın arasından geçirilerek Aziz Petrus Bazilikası'na getirildi. Naaş, Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'ndeki yerine yerleştirildi ve törenle toprağa verilinceye kadar üç gün boyunca burada bekletilecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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