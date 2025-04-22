Rusya Lideri Putin, Papa'nın Cenazesine Katılmayacak

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmayacağı açıklandı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, törende Rusya'yı kimin temsil edeceğine dair henüz bir karar verilmediğini belirtti.

Rusya Lideri Putin, Papa'nın Cenazesine Katılmayacak

Vatikan’ın Papa Franciscus’un 88 yaşında hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından, cenaze töreni hazırlıkları başladı. Cenaze töreninin 26 Nisan’da yapılacağı bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in törene katılmayacağı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmayacağı bildirildi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, törende Rusya'yı kimin temsil edeceğine dair henüz bir karar verilmediğini belirterek, “Karar verildiğinde sizi bilgilendireceğiz” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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