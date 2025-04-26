Dünyaca Ünlü Ressama Maashorst Belediyesi’nden Büyük Şok! İnanılmaz Hata 1 Yıl Sonra Ortaya Çıktı

Hollanda’daki Maashort Belediyesi’nde geçen yıl herkesi şaşırtan bir olay yaşandı. Aralarında ünlü sanatçı Andy Warhol’un bir eserinin de olduğu 46 sanat eserinin yanlışlıkla çöpe atıldığı bildirildi. Eserler içinde Kraliçe Beatrix’in tasvir edildiği bir eserin de olduğu öğrenildi.

15 BİN AVRO’LUK ESER DE ARALARINDA

Konuya ilişkin açıklama yapan yetkililer aralarında Warhol tarafından serigrafi baskı yöntemiyle 1980’li yıllarda yapılan, yaklaşık 15 bin avro değerindeki eserin de olduğu sanat eserlerinin geçen sene belediye binasından kaybolduğunu açıkladı.

RENOVASYON NEDENİYLE…

Yapılan araştırmalar sonucunda eserlerin renovasyon sırasında bodrum katta muhafaza edildiği, sanat eserlerinin nasıl muhafaza edileceğiyle ilgili yönerge eksikliğinin eserlerin atılmasına sebep olmuş olabileceğine ulaşıldı.

YANLIŞLIKLA ÇÖPLE BİRLİKTE KALDIRILDI

Belediye tarafından yapılan açıklamada sanat eserlerinin Uden’deki belediyedeki çalışmalar sırasında depoya kaldırıldığı belirtilerek ‘Sanat eserleri, büyük olasılıkla yanlışlıkla çöple birlikte kaldırıldı’ denildi.

Kaynak: DHA