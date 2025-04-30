Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu! Yarısı Bizden Kampanyasında Destekler Arttı

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın Yarısı Bizden kampanyasındaki destek oranları artırıldı. Haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Buna göre, 700 bin TL olan hibe desteği 875 bin TL'ye; taşınma desteği ise 100 bin TL'den 125 bin TL'ye çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Yarısı Bizden Kampanyası ile vatandaşımıza 700 bin lira hibe, 700 bin lira faizsiz kredi, 100 bin lira faizsiz kredi sağladık.

Yarısı Bizden Kampanyası'ndan destek tutarlarımızı artırıyoruz. 700 bin lira olan hibemizi 875 bin liraya, 700 bin lira olan kredi tutarımızı 875 bin liraya çıkarıyoruz. Taşınma desteğimizi 120 bin liradan 125 bin liraya çıkarıyoruz.

Toplam destek miktarımızı 1 milyon 500 liradan 1 milyon 875 bin liraya çıkarıyoruz.

İş yerleri için 350 bin lira olan hibe desteğini 437 bin 500 liraya, kredi desteğini de 350 bin liradan 437 bin 500 liraya yükseltiyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi