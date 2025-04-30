Bakan Tunç'un 'Top Oynamıyoruz' Sözlerine DEM Parti'den Tepki

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik tecrit uygulamasını eleştirerek sarf ettiği "top artık iktidarın sahasında" sözlerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan dikkat çeken bir açıklama gelmişti.

Bakan Tunç, Hatimoğulları'nın açıklamalarına doğrudan şöyle cevap vermişti:

"Top iktidarda demek ne demek? Burada top oynamıyoruz. Burada bir devletin, bir milletin teröre karşı verdiği ciddi bir mücadele var. Bu mücadeleyi zaafa uğratacak, kamuoyunu yanlış yönlendirecek söylemlerden uzak durulmalı."

DEM PARTİ'DEN YANIT

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan da Bakan Tunç'a yanıt geldi. Doğan, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "Bakanlığınızı bu tarihsel sorumluluğu üstlenen bir dil ve yaklaşım kullanmaya davet ediyoruz" dedi.

Doğan'ın açıklaması şöyle:

"Sayın Bakan, Amacımız barış, adalet ve demokrasinin sağlanması. Hepimiz bu konuda sorumluluk üstlenmeliyiz. Hukuk, demokrasi, adalet kelime oyunlarıyla sağlanamaz. Tarihsel bir sorunun çözümü ciddiyet gerektirir. Bakanlığınızı bu tarihsel sorumluluğu üstlenen bir dil ve yaklaşım kullanmaya davet ediyoruz. Siz lütfen görevinizi yapın."

Kaynak: Haber Merkezi