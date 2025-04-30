1 Mayıs Katliamı Önergesi 1 Yıldır Bekletiliyor! CHP'den Tepki Geldi

1977 yılının 1 Mayıs'ında Taksim Meydanı'nda yaşanan ve Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen katliamın üzerinden tam 48 yıl geçti. 34 yurttaşın hayatını kaybettiği, 130'dan fazla kişinin yaralandığı katliam henüz aydınlatılamadı. CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko'nun öncülüğünde 23 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan araştırma önergesi, bir yıldır Meclis raflarında tozlanıyor.

'KATLİAMIN ÜZERİ ÖRTÜLMEK İSTENİYOR'

Konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunan Prof. Dr. Kanko, "34 canın hesabı 48 yıldır sorulmadı. Şimdi de Meclis'te önergemiz bekletilerek bu katliamın üzeri bir kez daha örtülmek isteniyor. Bu, açıkça adalete, demokrasiye ve bu ülkenin emekçilerine ihanettir" sözleriyle iktidarın tutumunu sert bir şekilde eleştirdi.

Kanko, 1977 yılında yaşananların bir rastlantı olmadığını da belirterek, "Taksim Meydanı'nda 500 binden fazla emekçinin üzerine kurşun sıkıldı. Silah sesleri, panzerler, kitlenin üzerine sürülen kamyonlar, sıkışan insanlar, ezilen bedenler... 1977'de yaşanan bu vahşet organize bir saldırıdır ve bugün hala kimse hesap vermemiştir" dedi.

'PLANLI BİR KATLİAM'

Araştırma önergesinde, olayın bir sokak çatışması değil, organize ve planlı bir katliam olduğuna dair güçlü şüphelerin yer aldığına dikkat çekildi. Tanık ifadeleri, silahlı saldırganların Sular İdaresi ve Intercontinental Oteli üzerinden ateş açtığına, panzerlerin alanı daraltarak paniği körüklediğine işaret ediyor. Ancak kamera kayıtları mahkemeye sunulmamış, polis ifadeleri alınmamış, DİSK'in sunduğu deliller ise yok sayılmıştı.

"Bu önerge Meclis'in değil, 85 milyon yurttaşın onur meselesidir" diyen Kanko, TBMM'nin tarihi bir sınavdan geçtiğini vurguladı:

"Olayın aydınlatılması sadece geçmişe değil, geleceğe karşı da bir görevdir. Bu katliamın üzeri örtüldükçe, Türkiye demokratikleşemez."