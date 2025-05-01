DEVA Partili Avşar'dan Bakan Işıkhan'a 'Asgari Ücret' Sorusu

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçilerin yaşadığı sorunları TBMM gündemine taşıdı. Avşar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yanıtlanması istemiyle konuya ilişkin yazılı soru önergesi verdi.

Önergede, çalışma hakkı ve iş güvencesinin anayasal güvence altına alındığına dikkat çeken Avşar, ülke ekonomisinin durumu işçiyi koruyan bu hükümlerin çoğunu işlevsiz bıraktığını, çalışanların yarısının 22 bin 104 lira ile çalıştırıldığını ve bununla birlikte enflasyona karşı özlük haklarının korunmaması, iş cinayetleri, güvencesiz çalıştırma gibi işçinin birçok sorunla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Bakan Işıkhan’a da sorular yönelten Avşar, son bir yılda kaç işçi eyleminin meydana geldiğini ve arabuluculuk sistemini, işten çıkarılan işçi sayısını ve haklarını, sendika üyeliğini, asgari ücrete ara zammı, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile mevsimlik işçi haklarını sordu.

'ÇALIŞANI KORUYAN HÜKÜMLER İŞLEVSİZ'

Anayasa hükümleri çerçevesinde çalışma hakkı ve iş güvencesinin yasal güvence altına alındığını vurgulayan Avşar, “Ancak ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik sebepler çalışma hayatını düzenleyen ve çalışanı koruyan bu hükümlerinin çoğunu işlevsiz bırakmıştır.” diye konuştu.

Türkiye'de asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğunu ancak TÜRK-İŞ’in, Nisan Ayı açlık sınırını 24 bin 35 lira ve yoksulluk sınırını ise 78 bin 292 lira olarak açıkladığını hatırlatan Avşar, ara zam yapılmamasını da eleştirdi.

Avşar, işçilerin enflasyon karşısında korunmadığını, keyfi işten çıkarmaların yaşandığını, sendikal faaliyetlerin baskı altında olduğunu ve işçilerin tepkilerini grev, protesto ve iş yavaşlatma gibi eylemlerle ortaya koyduğunu vurguladı. “İSİG Meclisi’nin verilerine göre 2024 yılında en az 1897 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetmiştir.” diyen Avşar, iş güvenliği uygulamalarındaki eksikliklere de dikkat çekti.

BAKAN IŞIKHAN'A SORDU

Cem Avşar ayrıca, mevsimlik işçilerin kötü koşullarda çalıştırıldığını, kamuda "eşit işe eşit ücret" ilkesinin uygulanmadığını ve istihdamda verimlilik sorunları yaşandığını söyledi. Bu bağlamda Bakan Işıkhan’a şu soruları yöneltti:

- Ülkemizde son 1 yılda toplu işten çıkarma, iş bırakma, grev, protesto vb. kaç eylem meydana gelmiştir? İşçi işveren arası yaşanan bu tarz anlaşmazlıkları çözmek üzere kurulan bir arabuluculuk sistemi var mıdır?

- Ülke genelinde son 1 yılda kaç işçi hangi gerekçeyle, hangi mevzuata göre işten çıkarılmıştır? Bu işçilere kıdem tazminatı, ihbar süresi ve yeni iş arama zamanı tanınmış mıdır?

- Sendika üyeliği sebebiyle işten çıkarılan işçi var mıdır? Şayet varsa anayasal olan bu hak mahrumiyetini gidermek bakımından bir çalışmada bulundunuz mu?

- Anayasanın, emredici hükmü gereği çalışanı enflasyon, açlık ve yoksulluk sınırına karşı korumak bakımından bir planınız var mıdır? Yılın ikinci yarısında asgari ücrete ara bir zam yapmayı düşünüyor musunuz?

- Kamu veya özel sektörde ilgili yönetmelik hükümlerine göre iş sağlığı ve güvenliği nasıl sağlanmaktadır? Denetimler ne sıklıkta yapılmaktadır? Bu hususta bir takip ve kontrol mekanizması bulunmakta mıdır?

- Kötü yaşam koşullarında barınan ve emeklerinin karşılığını alamayan mevsimlik işçilerinin hak ve menfaatlerini güvence altına almaya yönelik yasal düzenleme yapmayı düşünüyor muşunuz?