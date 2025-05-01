DEVA Partili Karatutlu’dan Tarım Arazileri İçin Çarpıcı İddia! Bakanlığa Seslendi

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Kahramanmaraş’ta birinci sınıf tarım arazilerinin organize sanayi bölgesi adı altında talan edilmesine tepki gösterdi. Tarım ve Orman Bakanlığı’na çağrıda bulunan Karatutlu, “Gıda stratejik bir silahtır. Bu ülkenin verimli topraklarını göz göre göre yok edemezsiniz" dedi.

KARATUTLU'DAN ÇARPICI İDDİA

Karatutlu, konuşmasında özellikle Tomsuklu Sanayi Bölgesi'nde yer alan Yeniyurt köyünün elli yıllık merasına organize sanayi kurulması amacıyla el konulduğunu, aynı zihniyetin şimdi de Fituşağı köyünün 800-900 dönümlük merasına yöneldiğini belirtti. Sürecin kamu yararından uzak ve tamamen rant odaklı olduğunu savunan Karatutlu, arazilerin sanayi yatırımı bahanesiyle birinci sınıf tarım arazileri imara açıldığını vurguladı. Karatutlu, mera alanlarının şirketlere peşkeş çekildiğini öne sürdü.

Karatutlu, organize sanayi bölgelerinde yapılan arazi tahsislerinin adil ve şeffaf olmadığını dile getirerek şu iddiada bulundu: “Yola yakın 3.500 dönüm Hazine arazisinin 2.500 dönümünü yalnızca 13 şirket almıştır. Burada organize edilmiş bir rant düzeni vardır.”

YEREL YÖNETİMLERİ İŞARET ETTİ

Karatutlu, konuşmasında valilik ve belediye başkanlıklarının sürece dahil olup olmadığını da sorguladı. “Bu organize işlerin yönetiminde vali vardır, belediye başkanları vardır” diyerek, yerel yönetimlerin bu projelerdeki rollerinin kamuoyunca sorgulanması gerektiğine dikkat çekti.

'GELECEK HAKKINI YOK EDECEK HER ADIMA KARŞIYIZ'

Tarım ve Orman Bakanlığı’na seslenen Karatutlu, sözlerini güçlü bir mesajla tamamladı: “Toprak da çocuklarımız da geleceğimizdir. Çocuklarımızın gıda hakkını, yaşam hakkını, gelecek hakkını yok edecek her türlü adıma karşı duracağız. Bu ülkenin toprağını betona gömen anlayışa karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.”

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