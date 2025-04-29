Netanyahu'nun Konvoyu Kaza Yaptı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konvoyundaki bir araç, Kudüs'teki ofisinden çıkarken bir motosikletliye çarptı. Netanyahu'nun ise o sırada araçta olmadığı bildirildi. 17 yaşındaki motosikletlinin ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

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Netanyahu'nun Konvoyu Kaza Yaptı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konvoyunda yer alan Özel Kişileri Koruma Birimi'ne ait araç Kudüs'te trafik kazasına karıştı.

Jerusalem Post'un aktardığına göre; araç, Kudüs'teki ofisinde gerçekleştirilen 'Anma Günü' töreninden çıkarken bir motosikletliye çarptı. Netanyahu'nun o sırada araçta bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

17 yaşındaki motosikletlinin ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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