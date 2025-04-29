Netanyahu'nun Konvoyu Kaza Yaptı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konvoyunda yer alan Özel Kişileri Koruma Birimi'ne ait araç Kudüs'te trafik kazasına karıştı.

Jerusalem Post'un aktardığına göre; araç, Kudüs'teki ofisinde gerçekleştirilen 'Anma Günü' töreninden çıkarken bir motosikletliye çarptı. Netanyahu'nun o sırada araçta bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

17 yaşındaki motosikletlinin ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi