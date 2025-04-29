Netanyahu'nun Konvoyu Kaza Yaptı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konvoyundaki bir araç, Kudüs'teki ofisinden çıkarken bir motosikletliye çarptı. Netanyahu'nun ise o sırada araçta olmadığı bildirildi. 17 yaşındaki motosikletlinin ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konvoyunda yer alan Özel Kişileri Koruma Birimi'ne ait araç Kudüs'te trafik kazasına karıştı.
Jerusalem Post'un aktardığına göre; araç, Kudüs'teki ofisinde gerçekleştirilen 'Anma Günü' töreninden çıkarken bir motosikletliye çarptı. Netanyahu'nun o sırada araçta bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
17 yaşındaki motosikletlinin ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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