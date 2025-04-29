AB'den Dengeleri Değiştirecek Karar! Para Karşılığı Vatandaşlık Tarih Oldu

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, Malta'da yürürlükte olan ve "altın pasaport" olarak bilinen "yatırım karşılığı vatandaşlık" uygulaması hakkında önemli bir karara imza attı. AB'nin en üst mahkemesi, 29 Eylül 2022'de AB Komisyonu tarafından açılan davada Malta'nın bu uygulamasını sonlandırması gerektiğine karar verdi.

Gerekçeli karara göre mahkeme, "bir üye devletin vatandaşı olma statüsünün ve dolayısıyla Birlik vatandaşlığının verilmesinin ticarileştirilmesi anlamına geldiğini ve bunun AB Anlaşmalarından kaynaklanan temel statü kavramıyla bağdaşmadığını" belirledi.

Mahkeme, ödeme yapmanın vatandaşlık verilmesi adına temel bir ölçüt oluşturmadığını aktardı. Kararla beraber, para karşılığı AB vatandaşı olmanın yolu hukuken kapatılmış oldu.

AB 2020 YILINDA HAREKETE GEÇTİ

AB Komisyonu, Malta'ya karşı 20 Ekim 2020'de bu uygulama sebebiyle AB yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle "ihlal süreci" başlatmıştı. İlgili açıklamada Malta'nın Rusya'nın Ukrayna'da savaş başlatmasının ardından bu uygulamayı Rus ve Belaruslular için durdurmasına rağmen diğer ülke vatandaşları için sürdürdüğü ifade edilmişti.

AB VATANDAŞLIĞI İMKANLARI

AB'ye üye bir ülkenin vatandaşlığını elde eden kişi, aynı zamanda "AB vatandaşı" sayılıyor. AB ülkelerinden birinin pasaportuna sahip olan kişiler, AB içinde serbest dolaşım, AB iç pazarına erişim ve Avrupa Parlamentosu ile ülkelerin seçimlerine katılma ve oy kullanma haklarını ediniyor.

AB içinde Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Malta'nın "altın pasaport", 12 ülkenin ise farklı koşullarda yatırım karşılığı oturum izni uygulaması bulunuyordu. Zaman içerisinde diğer ülkeler bu uygulamaya son verirken, Malta sürdürmeye devam etmişti.

AB içinde 2011-2019 döneminde 130 bin kişinin bu iki uygulamadan faydalandığı, bu ülkelerin 21,8 milyar avro elde ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA