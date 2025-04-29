Yeni Zelanda Açıklarında 6.2 Büyüklüğünde Deprem
Yeni Zelanda'nın batı açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Yeni Zelanda'nın batı açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün, ülkenin yaklaşık 286 kilometre batısı açıklarında olduğu bildirildi.
Depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.
CAN VEYA MAL KAYBI YOK
İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Kaynak: Haber Merkezi