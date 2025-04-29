Yeni Zelanda Açıklarında 6.2 Büyüklüğünde Deprem

Yeni Zelanda'nın batı açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeni Zelanda Açıklarında 6.2 Büyüklüğünde Deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Yeni Zelanda'nın batı açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün, ülkenin yaklaşık 286 kilometre batısı açıklarında olduğu bildirildi.

Depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

CAN VEYA MAL KAYBI YOK

İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi

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