90 Yıllık Dev Şirketi Sarsan Gelişme! Kimse Beklemiyordu Aniden Oldu, KAP’a Resmen Bildirildi

Konuya ilişkin açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı. Şişecam tarafından yapılan açıklamada, "Şirketimizin Soda, Kojen ve Kromsan fabrikaları ile Tuz işletmesindeki çalışanlarımızın örgütlü olduğu Petrol-İş Sendikası tarafından, toplu iş sözleşmesi sürecinde yasal prosedür doğrultusunda 21 Nisan 2025 itibarıyla grev kararı alınmıştır. Grev uygulama tarihi ise 14 Mayıs 2025 olarak belirlenmiştir" denildi.