90 Yıllık Dev Şirketi Sarsan Gelişme! Kimse Beklemiyordu Aniden Oldu, KAP’a Resmen Bildirildi
Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarından biri olan Şişecam’da grev kararı alındı. Şirketin Soda, Kojen, Kromsan fabrikaları ile Tuz işletmesinde görev yapan işçiler, toplu iş sözleşmesi sürecinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle grev kararı aldı. Petrol-İş Sendikası tarafından alınan karar, 21 Nisan 2025 tarihinde resmen duyuruldu. Grev uygulamasının 14 Mayıs 2025 tarihinde başlayacağı açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Konuya ilişkin açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı. Şişecam tarafından yapılan açıklamada, "Şirketimizin Soda, Kojen ve Kromsan fabrikaları ile Tuz işletmesindeki çalışanlarımızın örgütlü olduğu Petrol-İş Sendikası tarafından, toplu iş sözleşmesi sürecinde yasal prosedür doğrultusunda 21 Nisan 2025 itibarıyla grev kararı alınmıştır. Grev uygulama tarihi ise 14 Mayıs 2025 olarak belirlenmiştir" denildi.
Açıklamada, taraflar arasında yürütülen müzakerelerde anlaşma sağlanamaması durumunda, belirtilen tarihte grevin hayata geçirileceği ifade edildi.
ÜCRET VE SOSYAL HAK TALEPLERİ KARŞILIK BULMADI
Petrol-İş Sendikası, Şişecam’ın Mersin ve Adana’da bulunan tesislerinde çalışan üyeleri adına sürdürdüğü görüşmelerde, işçilerin ücret artışı, sosyal haklar ve çalışma koşullarına ilişkin taleplerinin karşılanmadığını belirtti. Sendika, ağır iş yükü altında çalışan işçilerin hak ettikleri iyileştirmeleri elde etmek amacıyla bu kararı aldığını vurguladı.
SENDİKA: ÜRETİM DURACAK
Petrol-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, taleplerin karşılanmaması halinde 14 Mayıs’ta ilgili tesislerde üretimin duracağı belirtildi. Sendika, işçilerin toplu sözleşmeden doğan haklarını elde edinceye kadar mücadeleyi sürdüreceklerini bildirdi.