Elazığ’da Şok Çatışma: Yaralı Polis ve Etkisiz Hale Getirilen Şüpheli

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Elazığ’ın Yeni Mahalle Namık Çiftçi Caddesi’nde, 25 Temmuz 2025 Cuma sabahı saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, madde etkisinde olduğu belirtilen S.B. adlı şahıs, intihar edeceğini söyleyerek polisi alarma geçirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, şahsın elinde silah bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Polis Özel Harekat ekipleri de destek olarak gönderildi.

İkna çabaları devam ederken şahıs aniden sokağa çıkarak rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu çevredeki birçok iş yeri kurşunların hedefi olurken, Polis Özel Harekat Komiseri F.P. ayağından yaralandı. Yaralı polis memuru, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde büyük bir panik yaşanırken, saldırgan şahıs Özel Harekat ekiplerinin müdahalesiyle vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaşanan çatışma ve şahsın etkisiz hale getirilme anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntüler, bölgedeki gerilimin boyutunu gözler önüne sererken, olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, şüphelinin sağlık durumunun kontrol altına alındığını ve konunun detaylıca inceleneceğini bildirdi.

Kaynak: İHA