Erciş'te Arazi Kavgası Kanlı Bitti: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı

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Olay, gece saatlerinde Erciş’e bağlı Salihiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Silahlı saldırı sonucu yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 60 yaşındaki Ahmet Çolak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri mahallede güvenlik önlemlerini artırırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA