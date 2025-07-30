Tekirdağ Kumbağ’da Uçurumda Mahsur Kalan Genç Kurtarıldı

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi’nde, 27 yaşındaki A.K.’den bir süredir haber alamayan ailesi, endişelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri, A.K.’nin en son görüldüğü bölgeye sevk edildi. Kumbağ Mahallesi’nde yapılan aramalar sırasında, bir uçurumdan gelen yardım sesleri üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren yoğun çalışması sonucunda, uçurumda mahsur kalan A.K.’ye ulaşıldı. Yaralı halde bulunan genç, ekiplerin dikkatli operasyonuyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından A.K., ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç’in sağlık durumuna ilişkin henüz detaylı bilgi paylaşılmazken, tedavisi devam ediyor. Jandarma, olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek için inceleme başlattı. A.K.’nin uçuruma nasıl düştüğü veya mahsur kaldığı konusu, ekiplerin araştırmasıyla netlik kazanacak.

Kaynak: İHA