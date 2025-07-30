Hakkari Yüksekova’da Minibüs Kazası: 4 Yaralı

Yüksekova-Şemdinli karayolunda kontrolden çıkan minibüs duvara çarptı, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hakkari Yüksekova’da Minibüs Kazası: 4 Yaralı
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, 30 Temmuz 2025 günü öğle saatlerinde Yüksekova-Şemdinli karayolunun Beşbulak köyü yakınlarında bir trafik kazası meydana geldi. 30 YJ 141 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarparak kontrolden çıktı. Kazada, minibüste bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksekova’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz detaylı bilgi paylaşılmazken, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme başlattı. Kaza nedeniyle karayolunda kısa süreli trafik aksaması yaşandı.

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Kaynak: İHA

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