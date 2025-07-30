Tekirdağ'da Bir Otomobil Devrildi! 2 Ölü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

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Tekirdağ'da Bir Otomobil Devrildi! 2 Ölü
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Gökhan Şahin'in kullandığı 34 ZLH 74 plakalı otomobil, Misinli kavşağında menfeze çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü ve araçtaki İsmail Gün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, Çorlu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA

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Tekirdağ Trafik kazası
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