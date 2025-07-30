Gaziantep’te Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde üretimi ile ticaretine yönelik mücadelesini sürdürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şahinbey ve Nizip ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, yasadışı kenevir ekimi ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametleri ve eklentilerinde yapılan adli aramalarda, 145 kök kenevir bitkisi ile 20 gram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan A.D. ve T.K. isimli şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.M.K. isimli şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Halkımızın huzur ve güvenliği için kaçakçılıkla ve uyuşturucuyla mücadeleye 7/24 aralıksız devam edilmektedir” denildi.

Kaynak: İHA