Keşan’da Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, motosikletin yolun karşısına geçen yayaya çarpması sonucu sürücü ve yaya yaralandı. Yaralılar, Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Keşan’da Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı
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Edirne’nin Keşan ilçesi İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde, 29 Temmuz 2025 Salı günü öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Çamlıkent mevkiinden çarşı merkezi yönüne seyreden H.K. (18) yönetimindeki 22 RJ 437 plakalı motosiklet, B.A. (36) adlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü H.K. ve yaya B.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kazanın nedenini ve sorumluluk durumunu belirlemek için inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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