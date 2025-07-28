Sakarya'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Tutuklama

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Olay, dün akşam saat 19.00 sularında Kaynarca ilçesi Kayacık kavşağı yakınlarında yaşandı. Gökhan Kumru (38) idaresindeki 54 ACS 730 plakalı motosiklet ile O.E. yönetimindeki 54 LJ 369 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kumru, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kumru’nun cenazesi, Kaynarca Kulaklı Mahallesi Merkez Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla defnedildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü O.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA