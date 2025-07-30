Osmaniye Kadirli’de Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü, aracın orta refüje çarpıp devrilmesi sonucu yaralandı. Kadir Kıvrak hastanede tedavi altına alındı.

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Osmaniye Kadirli’de Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralı
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, Kamil Kara Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyon devrildi. Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait resmi plakalı kamyonu kullanan Kadir Kıvrak, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje çarptı, ardından araç yol üzerine yan yatarak devrildi. Kaza, 30 Temmuz 2025 günü saat 15:00 civarında meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla, kamyon kabininde sıkışan sürücü Kadir Kıvrak kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, Kadirli’deki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kıvrak’ın sağlık durumunun stabil olduğu, ancak tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle Kamil Kara Bulvarı’nda trafik bir süre aksarken, devrilen kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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