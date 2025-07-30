Ağrı’da Otomobil ile Traktör Çarpıştı! 2 Kişi Yaralandı

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Edinilen bilgilere göre, A.Ö. yönetimindeki 16 AIF 196 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden S.A.’nın kullandığı 54 FR 486 plakalı traktöre yan taraftan çarptı. Kazanın etkisiyle her iki araçta da hasar oluştu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüler A.Ö. ve S.A.’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Ağrı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: İHA