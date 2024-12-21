Film Değil, Gerçek! Elazığ'da Sazan Sarmalı: 9 Kişi Tutuklandı

Elazığ'da film gibi bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Sazan sarmalı yöntemiyle 1 milyon 625 bin lira dolandıran 3 şahıs, Hatay ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda yakalanarak tutuklandı. Böylece tutuklananların sayısı 9'a çıktı.

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Film Değil, Gerçek! Elazığ'da Sazan Sarmalı: 9 Kişi Tutuklandı

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu yaptığı açıklamada, 10-12 Kasım tarihlerinde Tapu Müdürlüğünde ev satışı sırasında 1 milyon 800 bin ve 1 milyon 510 bin Türk Lirasının tapu sahibi olmayan üçüncü şahısların hesabına gönderilmesi suretiyle gerçekleşen iki farklı dolandırıcılık olayında yapılan çalışmalar neticesinde farklı illerde yakalanan 6 şüpheli şahsın sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığını hatırlattı.

Vali Hatipoğlu, devamında 9 Aralık'ta benzer yöntem kullanılarak Elazığ'da 1 milyon 625 bin TL değerinde dolandırıcılık olayının gerçekleştirildiğini kaydetti.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren E.Ç., A.E. ve İ.Ç. isimli şüpheli şahıslar Hatay ve Gaziantep illerinde yakalanarak Elazığ’a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kentte son bir ayda meydana gelen 3 sazan sarmalı yöntemi ile dolandırıcılık olayına karışan 9 kişi tutuklanmış oldu.

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Kaynak: İHA

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