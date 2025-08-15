Murat Ongun'un Evine Üçüncü Baskın

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunan Murat Ongun, bir kez daha evinin basıldığını duyurdu. Ongun, bacanağının gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Murat Ongun, 3. kez evinin basıldığını duyurdu.

Cezaevindeki Ongun’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Şafak vakti polisler 3. kez evimize gelip arama ve gözaltı yaptı. Bu kez sevgili bacanağımı alıp gittiler. Aileme ve bana karşı sürdürülen tutum zulüm boyutunu aşmış, benzersiz bir güç kullanımına dönüşmüştür” denildi.

Ongun, “Kuvvetli suç delili” yerini "kuvvetli intikam yemini”ne bıraktı derken, tarafsızlığın ortadan kalktığına işaret etti.

Ongun'un paylaşımı şöyle:

ONGUN'UN MAL VARLIĞINA EL KONULMUŞTU

Murat Ongun, İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Ongun’un mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda ‘MASAK raporları uyarınca’ el konuşmuştu.

İBB’ye yönelik ‘terör’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Murat Ongun'un Eşi Gözdem Ongun’un İfadesi Ortaya ÇıktıMurat Ongun'un Eşi Gözdem Ongun’un İfadesi Ortaya ÇıktıGüncel

Son Güncelleme:
