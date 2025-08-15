Bu İlde Yaşayanlar Dikkat! Denize Girmek 3 Günlüğüne Yasaklandı

Sakarya’da denize girmek 3 gün süreyle yasaklandı. Karar, olumsuz hava koşulları nedeniyle alındı.

Son Güncelleme:
Bu İlde Yaşayanlar Dikkat! Denize Girmek 3 Günlüğüne Yasaklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakarya’da Karadeniz’e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde denize girmek 3 gün süreyle yasaklandı.

Karar, dalga boyunun artması ve rip akıntısının etkili olması üzerine kaymakamlıklar tarafından alındı.

KIRMIZI BAYRAK ÇEKİLDİ

Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, sahillerde kırmızı bayrak çekerek vatandaşları uyardı. Deniz kenarına gelenlere yüksek dalga ve akıntı tehlikesi hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Yetkililer, yasağın sona erene kadar denize girilmemesi ve uyarılara riayet edilmesi çağrısında bulundu.

Sakarya’da Alarm! Valilik Uyardı, 5 Gün Boyunca SürecekSakarya’da Alarm! Valilik Uyardı, 5 Gün Boyunca SürecekGüncel

Sakarya'da 3 İlçede Denize Girişler YasaklandıSakarya'da 3 İlçede Denize Girişler YasaklandıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
yasak Deniz Sakarya
Son Güncelleme:
Canlı Yayında Cinayeti İtiraf Etmişti: Tahliye Edilen Sebile Yörük, Tutuklandı Canlı Yayında Cinayeti İtiraf Etmişti: Tahliye Edilen Sebile Yörük, Tutuklandı
Galatasaray'da Flaş Ayrılık! Büyük Umutlarla Transfer Edilmişti: Okan Buruk 7 Milyon Euroluk Yıldızın Biletini Kesti Galatasaray'da Flaş Ayrılık!
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Tarihi Galibiyet! UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi, Bakın Türkiye Kaçıncı Sıraya Yükseldi? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
AKOM'dan Kritik Uyarı! Kuvvetli Fırtına Çok Fena Bastıracak, İstanbul'da Yer Yerinden Oynayacak AKOM'dan Kritik Uyarı! Kuvvetli Fırtına Çok Fena Bastıracak, İstanbul'da Yer Yerinden Oynayacak
ÇOK OKUNANLAR
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Tarihi Galibiyet! UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi, Bakın Türkiye Kaçıncı Sıraya Yükseldi? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Gözaltına Alındı: 44 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Beyoğlu Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı! AKP'li Seda Sarıbaş ile Özlem Çerçioğlu Gerginliği Gündemde AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı
Prof. Dr. Naci Görür, ‘Zamanı Doldu’ Diyerek Uyardı! ‘İstanbul’da Depremde En Çok Hasarı Bu Bölge Alacak’ Prof. Dr. Naci Görür, ‘Zamanı Doldu’ Diyerek Uyardı! 'Depremde En Çok Hasarı Bu Bölge Alacak’
Diyanet'ten Bir 'Cuma Hutbesi' Skandalı Daha! Bu Kez Hedef Kız Çocukların Miras Hakkı Bu Kez Hedef Kız Çocukların Miras Hakkı