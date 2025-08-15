Bu İlde Yaşayanlar Dikkat! Denize Girmek 3 Günlüğüne Yasaklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakarya’da Karadeniz’e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde denize girmek 3 gün süreyle yasaklandı.

Karar, dalga boyunun artması ve rip akıntısının etkili olması üzerine kaymakamlıklar tarafından alındı.

KIRMIZI BAYRAK ÇEKİLDİ

Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, sahillerde kırmızı bayrak çekerek vatandaşları uyardı. Deniz kenarına gelenlere yüksek dalga ve akıntı tehlikesi hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Yetkililer, yasağın sona erene kadar denize girilmemesi ve uyarılara riayet edilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi