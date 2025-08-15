Gazeteci-Yazar Figen Batur'dan Acı Haber

Ünlü gazeteci Figen Batur hayatını kaybetti. Batur'un ölüm haberini duyuran Ertuğrul Özkök, "Güle güle Figen. Yaşadığın hayatın kalitesi, estetiği, ruhu yaşından çok dolu ve uzundu. Upuzundu. Sen hepimiz için unutulmayacak, unutulamayacak bir arkadaştın. Ölsen de gitmezsin, gidemezsin aramızdan. Sen istesen de biz bırakmayız" diye yazdı.

Gazeteci-Yazar Figen Batur'dan Acı Haber
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazeteci ve yazar Figen Batur’un hayatını kaybettiği bildirildi. Batur’un acı haberini gazeteci Ertuğrul Özkök Instagram’dan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Hürriyet gazetesinin eski yazarlarından olan Figen Batur’un ölümüne ilişkin bir paylaşımda bulunan Özkök, “Figen bu ülkenin büyük yazarlarının, sanatçılarının arka oda sırdaşıydı. Büyük kızdı Figen. Büyük yaşadı. Ve ona en yakışan haliyle sessizce gitti. Figen bir dönem Türkiye’sinin büyük kadınlarındandı. Güle güle Figen. Yaşadığın hayatın kalitesi, estetiği, ruhu yaşından çok dolu ve uzundu. Upuzundu. Sen hepimiz için unutulmayacak, unutulamayacak bir arkadaştın. Ölsen de gitmezsin, gidemezsin aramızdan. Sen istesen de biz bırakmayız. Nihat Odabaşı’nın bu güzel fotoğrafı hep başucumuzda durur” diye yazdı.

Batur’un cenaze programına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Gazeteci
Galatasaray'da Flaş Ayrılık! Büyük Umutlarla Transfer Edilmişti: Okan Buruk 7 Milyon Euroluk Yıldızın Biletini Kesti Galatasaray'da Flaş Ayrılık!
AKOM'dan Kritik Uyarı! Kuvvetli Fırtına Çok Fena Bastıracak, İstanbul'da Yer Yerinden Oynayacak AKOM'dan Kritik Uyarı! Kuvvetli Fırtına Çok Fena Bastıracak, İstanbul'da Yer Yerinden Oynayacak
İki Kişi Öldü 21 Kişi Hastaneye Kaldırıldı! Ünlü Peynir Markası Acilen Raflardan Toplatılıyor Ünlü Peynir Markası Raflardan Toplatılıyor
Bu İlde Yaşayanlar Dikkat! Denize Girmek 3 Günlüğüne Yasaklandı Bu İlde Yaşayanlar Dikkat! Denize Girmek 3 Günlüğüne Yasaklandı
ÇOK OKUNANLAR
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Tarihi Galibiyet! UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi, Bakın Türkiye Kaçıncı Sıraya Yükseldi? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Gözaltına Alındı: 44 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Beyoğlu Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı! AKP'li Seda Sarıbaş ile Özlem Çerçioğlu Gerginliği Gündemde AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı
Prof. Dr. Naci Görür, ‘Zamanı Doldu’ Diyerek Uyardı! ‘İstanbul’da Depremde En Çok Hasarı Bu Bölge Alacak’ Prof. Dr. Naci Görür, ‘Zamanı Doldu’ Diyerek Uyardı! 'Depremde En Çok Hasarı Bu Bölge Alacak’
Diyanet'ten Bir 'Cuma Hutbesi' Skandalı Daha! Bu Kez Hedef Kız Çocukların Miras Hakkı Bu Kez Hedef Kız Çocukların Miras Hakkı