Gazeteci-Yazar Figen Batur'dan Acı Haber

Gazeteci ve yazar Figen Batur’un hayatını kaybettiği bildirildi. Batur’un acı haberini gazeteci Ertuğrul Özkök Instagram’dan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Hürriyet gazetesinin eski yazarlarından olan Figen Batur’un ölümüne ilişkin bir paylaşımda bulunan Özkök, “Figen bu ülkenin büyük yazarlarının, sanatçılarının arka oda sırdaşıydı. Büyük kızdı Figen. Büyük yaşadı. Ve ona en yakışan haliyle sessizce gitti. Figen bir dönem Türkiye’sinin büyük kadınlarındandı. Güle güle Figen. Yaşadığın hayatın kalitesi, estetiği, ruhu yaşından çok dolu ve uzundu. Upuzundu. Sen hepimiz için unutulmayacak, unutulamayacak bir arkadaştın. Ölsen de gitmezsin, gidemezsin aramızdan. Sen istesen de biz bırakmayız. Nihat Odabaşı’nın bu güzel fotoğrafı hep başucumuzda durur” diye yazdı.

Batur’un cenaze programına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

