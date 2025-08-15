AKOM'dan Kritik Uyarı! Kuvvetli Fırtına Çok Fena Bastıracak, İstanbul'da Yer Yerinden Oynayacak

AKOM, İstanbul için kritik bir kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Çarşamba gününden beri etkisini gösteren fırtınanın bugün daha da şiddetleneceği belirtildi. Vatandaşlar olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıldı. Öte yandan, Büyükçekmece ilçesinde bir aydınlatma direği rüzgarın etkisiyle devrildi. Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.

AKOM'dan Kritik Uyarı! Kuvvetli Fırtına Çok Fena Bastıracak, İstanbul'da Yer Yerinden Oynayacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kuvvetli fırtına uyarısı yaparken, bir uyarı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM), geldi. AKOM, dünden beri etkili olan poyraz fırtınasının bugün doruk noktasına çıkacağını duyurdu.

AKOM, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde çarşamba gününden beri etkili olan poyraz fırtınasının bugün etkisini artırarak kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini kaydetti.

Fırtınanın etkisini gece saatlerinde kaybedeceğinin bildirildiği açıklamada, cumartesi akşam saatlerinden itibaren ise bölge genelinde etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, İstanbul'da gelecek hafta boyunca hava sıcaklıklarının gün içerisinde 28-31 derece aralığında seyredeceği, gece saatlerinden ise 20 dereceler civarına gerileyerek serin günler yaşanacağının öngörüldüğü belirtildi.

AKOM’un açıklamasında vatandaşlar, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıldı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE DİREK DEVRİLDİ

İstanbul’da şiddetli rüzgarın etkisiyle, D-100 kara yolu Büyükçekmece mevkiinde bir aydınlatma direği yerle bir oldu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi.

Direği kaldırma çalışmaları süresince Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Direğin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

