Canlı Yayında Cinayeti İtiraf Etmişti: Tahliye Edilen Sebile Yörük, Tutuklandı

Osmaniye’de 22 Mart 2024’te evinde rahatsızlanan Mehmet Yörük’ün 20 gün sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesinin ardından eşi Sebile Yörük ile ilişki yaşadığı öne sürülen Mustafa Samagan Müge Anlı’nın programında canlı yayındaki itiraflardan sonra ‘kasten öldürme’ suçlaması ile tutuklanmıştı.

Osmaniye 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, yaklaşık 10 ay süren tutukluluğun ardından sanıkları tahliye etmişti. Sebile Yörük, aynı suçtan bir kez daha tutuklandı.

Tahliye sonrası Sebile Yörük hakkında aynı suçtan yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Yörük’ün Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi’nde olduğunu belirledi. Sokak sokak yapılan takiple yakalanan Sebile Yörük, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede yeniden tutuklandı.

Canlı yayında Mustafa'nın "Mehmet getirdiğim suyu içtikten sonra aramızdan ayrılacak" dediğini söyleyen Sebile Yörük, daha sonra da yaptığı tarhana çorbasına katılan su ile eşinin öldüğünü belirtti. Sebile Yörük, "Tarhana çorbasından üç kaşık aldıktan sonra öldü" demişti.

