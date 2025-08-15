İki Kişi Öldü 21 Kişi Hastaneye Kaldırıldı! Ünlü Peynir Markası Acilen Raflardan Toplatılıyor

Fransa'da gıda enfeksiyonu iki kişinin canını aldı. Ülkede enfeksiyondan kaynaklı 21 kişinin hastanelik olması yetkilileri harekete geçirdi. Gıda kaynaklı enfeksiyonlara yol açan Listeria monocytogenes bakterisinin Fromagerie Chavegrand firmasına ait pastörize sütle üretilen peynirlerle bağlantılı olabileceği tespit edildi. Bu peynirler artık raflarda olmayacak, toplatılma kararı alındı.

O peynir ürünleri tüm marketlerden toplatılıyor! Fransız Sağlık ve Tarım Bakanlığı, bu peynirler arasında olası bir bağlantı tespit edildiğini açıkladı. Açıklama sonrası ülke genelinde geri çağırma süreci başlatıldı.

21 KİŞİ HASTANELİK OLDU 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

18 Haziran'da başlayan vaka sayıları her geçen gün artış gösterdi ve 12 kişiye teşhis konuldu. Bu süreçte 2 kişi hayatını kaybederken bakanlık harekete geçti. Özellikle Lidl, Carrefour, U, Auchan ve Leclerc gibi büyük zincir marketlerde satılan ünlü markanın bazı peynir çeşitlerinin raflardan toplatıldığı bildirildi.

Geri çağrılan ürünler arasında Chêne d’Argent markasının büş peyniri, Saveurs d’Antan’ın camembert peyniri ve Le Berger markasının coulommier peynirleri bulunuyor. Tüm bu ürünlerin Fromagerie Chavegrand firması tarafından üretildiği ve pastörize inek ya da keçi sütünden yapıldığı belirtildi.

PEYNİRLER TÜM MARKETLERDEN TOPLATILIYOR

Chavegrand firması, sağlık otoriteleriyle iş birliği içinde hareket ederek, 23 Haziran 2025 tarihinden önce üretilen tüm peynir partilerini geri çağırma kararı aldı.

Peynirlerin yalnızca Fransa’da değil, birçok ülkede farklı ticari markalarla satışa sunulduğu bilgisi de dikkat çekti. Bu durum, geri çağırmanın uluslararası düzeyde de yayılabileceğini gösteriyor.

Listeria bakterisi, Fransa’da gıda kaynaklı ölümler arasında ikinci sırada yer alıyor. Ateş, baş ağrısı, kas ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıkan hastalık, bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ve özellikle hamile kadınlarda ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Kuluçka süresi 8 haftaya kadar uzayabiliyor.

