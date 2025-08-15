SGK'dan Milyonlarca Kişiye Müjde! Emekli Promosyonlarında Yeni Dönem: Artık Onlarda Alabilecek

Milyonlarca kişinin beklediği haber Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyuruldu. Alınan karar ile birlikte Almanya ve Bulgaristan'dan emekli aylığı alıp Türkiye'de ikamet edenlerin de banka promosyonu alabileceği duyuruldu. Peki bu işlemler nasıl olacak? İşte tüm detaylar haberimizde...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Emekli
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni bir karar aldı. Emekli promosyonlarında yeni dönem.

Türkiye'de bankalar, emekli aylığını kendilerine taşıyan ve belirli süre kalmayı taahhüt eden emeklilere 27 bin liraya kadar promosyon ödüyor.

SGK DUYURDU: ARTIK O EMEKLİLERDE PROMOSYON ÖDEMESİ ALACAK

SGK, bu uygulamadan artık Almanya ve Bulgaristan'dan emekli aylığı alıp Türkiye'de ikamet eden vatandaşların da yararlanabileceğini açıkladı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Almanya ve Bulgaristan'dan aylık alıp ülkemizde ikamet eden vatandaşlarımıza müjde. SGK aracılığıyla T.C. Ziraat Bankası üzerinden aylığını alan yaklaşık 80 bin vatandaşımız artık promosyon alabilecek. Başvuru için aylık almakta olduğunuz T.C. Ziraat Bankası şubesine uğramayı unutmayın."

