Büyükçekmece’de Şiddetli Rüzgar E-5’i Kapattı: Aydınlatma Direği Yan Yattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde, 15 Ağustos 2025 sabahı E-5 Karayolu’nda şiddetli poyraz etkili oldu. Saat 09:50 sıralarında, Beylikdüzü istikametinde seyreden araçların geçtiği anayolda, refüjde bulunan bir aydınlatma direği şiddetli rüzgarın etkisiyle yan yattı. Olay, yol üzerinde tehlike yaratırken, sürücülerin durumu fark ederek yetkililere haber vermesiyle ekipler hızla bölgeye sevk edildi.

Olayın ardından, devrilen direğin kaldırılması için çalışma başlatan ekipler, güvenlik nedeniyle E-5 Karayolu’nun Beylikdüzü istikametini trafiğe kapattı. Trafik akışı, geçici olarak yan yoldan sağlanıyor. Yetkililer, direğin kaldırılmasının ardından yolun yeniden trafiğe açılacağını bildirdi. İstanbul genelinde etkili olan şiddetli poyraz için daha önce meteorolojik uyarı yapılmış, vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtilmişti.

Kaynak: İHA