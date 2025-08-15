Haber Alınamıyordu... Genç Çift Evlerinde Öldürülmüş Halde Bulundu
Şanlıurfa'da, bir süredir kendilerinden haber alınamayan genç çift evlerinde ölü bulundu. Çiftin silahla vurulduğu tespit edildi.
Şanlıurfa'da, Merkez Haliliye ilçesinin Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşayan Sinan (30) ve Kadriye Ejder'den (27) bir süredir haber alınamıyordu.
Çiftin yakınları, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekipler, çiftin yaşadığı eve geldi. İtfaiye personelinin yardımıyla içeri giren ekipler, Ejder çiftinin silahla vurularak öldüğünü belirledi.
Cesetler, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
