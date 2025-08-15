Şanlıurfa'da Neler Oluyor? Anne ve Baba Evde Ölü Bulundu, 5 Yaşındaki Kızları Dicle Kayıp

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şanlıurfa’nın Yavuz Selim Mahallesi dehşet verici bir olayla sarsıldı. İnşaat işçisi Sinan Ejder (30) ve eşi Kadriye Ejder (27), evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Çiftin 5 yaşındaki kızları Dicle Ejder’in ise evde olmaması, olayı daha da gizemli hale getirdi. Polis, kayıp çocuğu bulmak için geniş çaplı arama çalışmaları başlattı.

ANNE-BABA ÖLÜ BULUNDU, KIZLARI ARANIYOR

Olay, sabah saatlerinde komşuların Sinan Ejder’in evinden peş peşe silah sesleri duymasıyla ortaya çıktı. Endişelenen mahalle sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Sinan ve Kadriye Ejder’i yerde hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Ancak, evde yapılan aramada çiftin 5 yaşındaki kızları Dicle’ye rastlanmadı. Küçük kızın bulunması için polis ekipleri çevrede geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

Olayı duyarak eve gelen çiftin yakınları, büyük bir şok ve üzüntü yaşadı. Gözyaşlarına boğulan aile bireyleri, polis tarafından olay yerine yaklaştırılmadı. Sokak güvenlik şeridiyle kapatılırken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından, Sinan ve Kadriye Ejder’in cenazeleri otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA