CHP'den Kırşehir'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi: Özgür Özel Konuşuyor

19 Mart'ta gerçekleşen operasyonların ardından başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri, bu kez Kırşehir'de devam ediyor. Mitingin 46. durağı olan Kırşehir Mitingi, Cacabey Meydanı’nda yoğun katılımla gerçekleştiriliyor.

Mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşuyor:

"Milletin seçtiğine, üç kez üst üste İstanbul'u kazanan ve siz takdir ederseniz Türkiye'nin bundan sonraki Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'na darbeye giriştiler. Tayyip Bey'e buradan sesleneyim. Kırşehir'de, Anadolu'nun ortasındayız. Koca bir meydan 'İstifa' diye inliyor. 23 yılın sonunda bu şehir, İstanbul, Türkiye başka bir tercihte bulunmuş. Tarihe, yıllarca iktidar kalmış birisi olarak geçmek varken, darbeci olarak geçmek, milletle inatlaşarak geçmek, siyasi hayatının sonuna bir darbenin başı olarak geçmenin sonu budur işte. Meydan 'İstifa, istifa' diye inliyor. Korkakların, hazımsızların partisi olarak tarihe geçeceksiniz, reisin peşinden gidin AK Partililer, yok siyaset yapacaksınız topu alın elinden, gelin sahaya. Hodri meydan, kim kazanacak, millet karar versin"

