Tüm Gözler Bu Zirvede! Trump ve Putin Alaska'da Buluştu

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki tarihi zirve birazdan başlayacak. En son 2018 yılında Helsinki'de bir araya gelen iki lider, yıllar sonra ilk kez yüz yüze geldi.

İki liderden ilk kare geldi.

HEYETLERDE KİMLER VAR?

Rusya tarafında Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrei Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Devlet Varlık Fonu Başkanı Kirill Dmitriev ve Putin’in dış politika danışmanı Yuri Ushakov yer alıyor.

ABD’yi ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick, CIA Direktörü John Ratcliffe, Özel Temsilci Steve Witkoff, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ve Genel Sekreter Yardımcısı Dan Scavino temsil edecek.

Görüşmede liderler, tercümanlar aracılığıyla iletişim kuracak.

UKRAYNA VE İKİLİ İLİŞKİLER GÜNDEMİN MERKEZİNDE

Görüşmenin ana eksenini Ukrayna’daki savaş oluşturacak. Kremlin yetkilileri, bu görüşmenin aynı zamanda Joe Biden döneminde bozulduğu ifade edilen ABD-Rusya ilişkilerinin onarılması açısından da önemli olduğunu vurguluyor.

İki lider, savaşın sonlandırılmasını hedefleyen bir yol haritası oluşturmayı planlarken, Ukrayna’nın da katılacağı ikinci bir görüşmeye zemin hazırlanması bekleniyor.

Trump, ikinci toplantının önemine dikkat çekerek, “Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katılacağı olası ikinci görüşmenin çok daha önemli olacağını” ifade etti. Marco Rubio ise yaptığı açıklamada, barışın yalnızca “Rusya ile Ukrayna'nın ortak kararı” sonucu sağlanabileceğini belirtti.

Taraflar temkinli bir iyimserlik içinde olsa da, Trump sürecin başarısız olması halinde Moskova’ya karşı “sert adımlar atılacağını” net şekilde duyurmuştu.

TRUMP UÇAKTA KONUŞTU

Alaska’ya yolculuk sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. “Putin ile toprak takası konusunu görüşeceğiz, ancak kararı Ukrayna verecek. Ben Ukrayna adına müzakere etmek için burada değilim, onu müzakere masasına oturtmak için buradayım” dedi.

Trump ayrıca Rusya’nın saldırganlığının müzakereler öncesinde stratejik bir hamle olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bence müzakere etmeye çalışıyorlar. Bir sahne kurmaya çalışıyor. Aklınca bu daha iyi bir anlaşma yapmasına yardımcı oluyor. Aslında bu ona zarar veriyor ama öldürmeye devam ederlerse daha iyi bir anlaşma yapabileceğini düşünüyor. O akıllı bir adam, uzun zamandır bu işi yapıyor ama ben de öyle. İyi anlaşıyoruz, her iki tarafta da iyi bir saygı seviyesi var ve bence, bilirsiniz, bundan bir şeyler çıkacak."

Trump ayrıca Ukrayna’ya, olası bir barış anlaşması için “güvenlik garantileri” verilmesinin gündemde olduğunu da aktardı. Fox News’e verdiği bir röportajda ise, “Putin ile görüşmenin iyi geçmemesi durumunda görüşmeleri bırakabileceğini” söyledi.

ZELENSKİY: SAVAŞI SONA ERDİRMENİN ZAMANI GELDİ

Ukrayna lideri Zelenskiy, üçlü görüşmelerin yolunu açabilecek bu zirveden umutlu olduğunu belirtti. Alaska'daki buluşmanın ardından “adil bir barışın” mümkün olabileceğine inandığını söyleyen Zelenskiy, şunları dile getirdi: "Savaşı sona erdirmenin zamanı geldi ve gerekli adımlar Rusya tarafından atılmalı. Amerika'ya güveniyoruz."

Başka bir açıklamasında ise, "Savaş devam ediyor çünkü Moskova'dan savaşı bitirmeye hazırlık için bir talimat ya da işaret yok." dedi.

KREMLİN: GÖRÜŞMELER UZUN SÜREBİLİR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, zirve maratonunun yaklaşık 6-7 saat sürebileceğini söyledi. Bire bir görüşmelere zaman zaman yardımcıların da katılabileceğini belirtti.

Peskov ayrıca görüşmenin uçakta yapılacağını bir kez daha teyit ederek, sonuçlardan umutlu olduklarını ifade etti.

