Dağlık Alanda Cesedi Bulunan Mertcan'ın Öldürüldüğü Ortaya Çıktı

Hatay'da 2 gün boyunca kayıp olarak aranan ve dağlık alanda cesedi bulunan 23 yaşındaki Mertcan Güvercin’in av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir kişinin omzunda av tüfeğiyle yürüdüğü görüldü. Kamerada görünen kişi dahil 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde kayıp olarak aranan 23 yaşındaki Mertcan Güvercin’in av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı.

CESEDİ DAĞDA BULUNMUŞTU

14 Mart’ta haber alınamayan Güvercin için ailesi jandarmaya başvurdu. Yapılan aramalar sonucunda Mızraklı Mahallesi'ndeki dağlık alanda cansız bedeni bulundu. Olay yeri incelemesinin ardından cesedi otopsi için morga kaldırıldı ve işlemler tamamlandıktan sonra yakınları tarafından toprağa verildi.

Dağlık Alanda Cesedi Bulunan Mertcan'ın Öldürüldüğü Ortaya Çıktı - Resim : 1

AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ!

Otopsi sonuçlarına göre Güvercin’in av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Jandarma, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek elinde av tüfeğiyle uzaklaşan bir kişiyi tespit etti. Şüphelinin kimliğini saptayan ekipler, cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Dağlık Alanda Cesedi Bulunan Mertcan'ın Öldürüldüğü Ortaya Çıktı - Resim : 2

Hatay'da Kayıp Gençten Acı Haber: Cansız Bedeni BulunduHatay'da Kayıp Gençten Acı Haber: Cansız Bedeni BulunduGüncel

Kaynak: DHA

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