Dağlık Alanda Cesedi Bulunan Mertcan'ın Öldürüldüğü Ortaya Çıktı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kayıp olarak aranan 23 yaşındaki Mertcan Güvercin’in av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı.

CESEDİ DAĞDA BULUNMUŞTU

14 Mart’ta haber alınamayan Güvercin için ailesi jandarmaya başvurdu. Yapılan aramalar sonucunda Mızraklı Mahallesi'ndeki dağlık alanda cansız bedeni bulundu. Olay yeri incelemesinin ardından cesedi otopsi için morga kaldırıldı ve işlemler tamamlandıktan sonra yakınları tarafından toprağa verildi.

AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ!

Otopsi sonuçlarına göre Güvercin’in av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Jandarma, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek elinde av tüfeğiyle uzaklaşan bir kişiyi tespit etti. Şüphelinin kimliğini saptayan ekipler, cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA