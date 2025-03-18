Otomobil Şarampole Uçtu: 3 Yaralı

Adıyaman'da kontrolden çıkan bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

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Otomobil Şarampole Uçtu: 3 Yaralı

Kaza, Adıyaman-Çelikhan Karayolu’nun 10. kilometresinde meydana geldi. Sinan Gezici yönetimindeki 27 BTK 34 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Sinan Gezici ile araçta bulunan Yusuf Murat ve Vedat Bulkaç yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılardan Sinan Gezici, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Yusuf Murat ve Vedat Bulkaç, sağlık ekiplerinin hastaneye gitme konusundaki ısrarlarına rağmen tedaviyi reddederek olay yerinden ayrıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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