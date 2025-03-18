Üç Mahkeme Arasında Dolaşıyor: Sinop'un Kaderi Bu Dosyaya Bağlı! Yeni Keşif Yapılacak

Sinop Nükleer Güç Santrali’ne yönelik yargı sürecinde, bir kez daha bilirkişi heyeti atandı. Yıllardır yerel mahkemeler ve Danıştay arasında bozulan kararların ardından Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu raporu bilirkişiler tarafından bir kez daha değerlendirilecek. Ancak davacılar yeni bilirkişi heyetinde şaibeli isimlerin olduğunu iddia ederek itirazda bulunacaklarını belirtti.

Sinop’ta yapılması planlanan Nükleer Güç Santrali’ne ilişkin verilen ÇED olumlu raporuna meslek odaları, çevre örgütleri, bölge halkı ve yaşam savunucuları 2022 yılında itiraz etti. İtiraz dilekçesi Samsun 2. İdare Mahkemesi tarafından görülürken bilirkişi heyeti atandı.

Ancak atanan 15 kişilik bilirkişi heyetinden 7’si Mersin’de yapılmakta olan Akkuyu Nükleer Santral projesi için olumlu rapor hazırlayan isimlerden oluştu. Davacılar söz konusu heyete itiraz etti. Davacıların itirazı reddedilirken bilirkişi heyeti santral için olumsuz rapor hazırladı. Hazırlanan rapora rağmen mahkeme davanın reddine karar verdi.

DOSYA 3 MAHKEME ARASINDA DOLAŞIYOR

Davacılar mahkeme kararını temyiz etti. Danıştay, yerel mahkemenin kararının bozarak davanın yeniden görülmesine karar verdi. Danıştay ÇED raporunda eksik, yetersiz veya çelişkili hususların olduğuna dikkat çekti. Ancak Samsun 2. İdare Mahkemesi, Danıştay’ın kararını tanımadı ve Danıştay’ın gerekli incelemeyi yaparak dosya hakkında karar vermesi gerektiğini belirtti.

Danıştay söz konusu dava dosyasıyla ilgili bu kez Samsun 3. İdare Mahkemesi’ni görevlendirdi. Samsun 3. İdare Mahkemesi ÇED olumlu raporunun iptaline ilişkin davayı reddetti. Böylece dosya bir kez daha Danıştay’a gönderildi. Danıştay 3. İdare Mahkemesi’nin kararını bozarak davanın bir kez daha görülmesini kararlaştırıldı.

Bugün Samsun 2. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararda tarafından yeni bilirkişi heyeti atandı. Davanın yeninden görülecek olumlu karşılansa da davacılar tarafından yeni atanan bilirkişi heyetinde şaibeli isimler olduğu iddia edildi.

YAŞAM SAVUNUCULARINDAN BİR İTİRAZ DAHA

Yaşam savunucuları söz konusu bilirkişi heyetine ilişkin itiraz edeceklerini vurguladı.

Yeni atanan bilirkişi heyeti, ÇED raporuna olumlu kararının verilmesinde yönetmeliğe uygunluğu, çevreye verilecek zararlara karşı tedbirler, projenin etki alanı, ÇED raporundaki çelişkiler, davacıların iddiaları konusunda inceleme yaparak rapor hazırlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi