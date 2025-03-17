472 Yıl Hapis Cezası Var! Suç Makinesi Yine Doğurarak Kurtuldu

İstanbul'da 189 suç kaydı ve 472 yıl hapis cezası olmasına rağmen, 13 kez hamile olduğu için cezaevine girmeyen Ceylan Çiçek'in son gerçekleştirdiği hırsızlık olayında da hamile olduğu belirlendi. Tutuklanarak cezaevine konulan Çiçek, doğum yapması sebebiyle yine serbest bırakıldı.

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İstanbul Bayrampaşa'da 16 Ocak Perşembe günü bir daireye girerek hırsızlık yapan şüpheli Ceylan Çiçek (36) ve Belkız Ura (36) hakkında polis ekipleri yakalama çalışması başlattı.

POLİSLERİ GÖRÜNCE CAMDAN ATLADI

Polis ekipleri adresi belirlenen Ceylan Çiçek'in evine 22 Şubat Cumartesi günü operasyon düzenledi. Operasyon sırasında yakalanacağını anlayan ve hamile olduğu öğrenilen Çiçek camdan atladı. Ekipler tarafından yakalanan Çiçek, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Çiçek'in emniyetti yapılan sorgusunda 13 çocuğu olduğu, 14'üncü çocuğuna da hamile olduğu, 189 ayrı suçtan kaydı, 20 ayrı dosyadan aranması olduğu ayrıca 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve hamilelik nedeniyle ertelenmiş 472 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çiçek tutuklanarak cezaevine gönderildi. 54 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu belirlenen Belkız Ura'yı yakalama çalışmaları devam ediyor.

DOĞUM YAPTI; YİNE SERBEST KALDI

Diğer yandan, tutuklanarak cezaevine konulan ve 14'üncü çocuğuna hamile olan Ceylan Çiçek'in doğum yaptığı öğrenildi. Hamilelik nedeniyle hakkında ertelenmiş 472 yıl hapis cezası olan Çiçek serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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