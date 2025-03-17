Amasya'daki Bıçaklı Kavgada Bir Can Kaybı

Amasya'daki bıçaklı kavgada Recep Tayyip Gedizli isimli vatandaş hayatını kaybetti. Olayın ardından 17 yaşındaki M.E. kaçarken, kısa sürede gözaltına alındı.

Amasya'daki Bıçaklı Kavgada Bir Can Kaybı

Amasya’da Recep Tayyip Gedizli isimli vatandaş tartıştığı arkadaşı tarafından evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından 17 yaşındaki M.E. kaçarken, kısa sürede gözaltına alındı.

Kirazlıdere Mahallesi'nde meydana gelen olayda Recep Tayyip Gedizli ile arkadaşı M.E. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. M.E., yanında getirdiği bıçakla Gedizli'yi karnından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Amasya'daki Bıçaklı Kavgada Bir Can Kaybı - Resim : 1

Kontrolde, Recep Tayyip Gedizli'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından kaçan M.E., üzerindeki suç aleti ile birlikte kısa sürede yakalandı. Gedizli’nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Amasya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. M.E. ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olaya ilişkin emniyet ekiplerinin soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

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