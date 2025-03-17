Çıkan Yangın Çok Sayıda Ev ve Ahırı Küle Çevirdi
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen yangında ilk belirlemelere göre 4 ev ve ahır büyük zarar gördü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Alınan bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Bozarmut köyü Bulak Mahallesi'nde yangın meydana geldi.
İlk belirlemelere göre 4 eve sıçradığı belirlenenyangın için köye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk yönlendirildi.
Olay yerine intikal eden ekipler ev ve ahırları saran yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA