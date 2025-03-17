Çıkan Yangın Çok Sayıda Ev ve Ahırı Küle Çevirdi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen yangında ilk belirlemelere göre 4 ev ve ahır büyük zarar gördü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Çıkan Yangın Çok Sayıda Ev ve Ahırı Küle Çevirdi

Alınan bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Bozarmut köyü Bulak Mahallesi'nde yangın meydana geldi.

İlk belirlemelere göre 4 eve sıçradığı belirlenenyangın için köye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk yönlendirildi.

Olay yerine intikal eden ekipler ev ve ahırları saran yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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