Çıkan Yangın Çok Sayıda Ev ve Ahırı Küle Çevirdi

Alınan bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Bozarmut köyü Bulak Mahallesi'nde yangın meydana geldi.

İlk belirlemelere göre 4 eve sıçradığı belirlenenyangın için köye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk yönlendirildi.

Olay yerine intikal eden ekipler ev ve ahırları saran yangını söndürmek için çalışma başlattı.





Kaynak: İHA