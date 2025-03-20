Kara Saplanan Otobüsteki Yolcular Kurtarıldı

Yozgat'tan Çorum yönüne seyreden 61 S 1238 plakalı otobüs, Deremumlu köyü mevkisinde kara saplandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve kurtarma ekipleri, yolcuları dinlenme tesisine götürürken, otobüsü de bulunduğu yerden çıkararak güvenli hale getirdi.

Ekipler, sürücülere buzlanma ve kar yağışı gibi olumsuz hava koşulları nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA