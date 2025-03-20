Festival İçin Türkiye'ye Gelen Sırp Dansçı Feci Kazada Öldü

Sırp Dansçı Srdjan Budic, Tekirdağ'da meydana gelen feci kazada hayatını kaybetti, 3 arkadaşı ise kazadan yaralı kurtuldu. Srdjan Budic'in İstanbul'da bir etkinliğe katılmak için Türkiye'ye geldiği ve 16-19 Ocak tarihlerinde düzenlenen Lindy Hop-Jazz Festivali'ne katıldığı öğrenildi.

Festival İçin Türkiye'ye Gelen Sırp Dansçı Feci Kazada Öldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, TEM Otoyolu Çorlu gişeler mevkisinde köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü Sırp dansçı Srdjan Budic (30) hayatını kaybetti, 3 arkadaşı ise yaralandı. İstanbul yönüne gitmekte olan Budic'in kullandığı Sırbistan plakalı otomobil, köprünün beton ayağına çarptı. Kazada Budic ile araçtaki 3 kişi yaralandı, durumu ağır olan Budic kurtarılamazken, diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Festival İçin Türkiye'ye Gelen Sırp Dansçı Feci Kazada Öldü - Resim : 1

Srdjan Budic'in İstanbul'da bir etkinliğe katılmak için Türkiye'ye geldiği ve 16-19 Ocak tarihlerinde düzenlenen Lindy Hop-Jazz Festivali'ne katıldığı öğrenildi. Budic, burada edindiği deneyimlerini sosyal medya üzerinden paylaşmıştı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Tekirdağ kaza Trafik kazası
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