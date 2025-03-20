Festival İçin Türkiye'ye Gelen Sırp Dansçı Feci Kazada Öldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, TEM Otoyolu Çorlu gişeler mevkisinde köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü Sırp dansçı Srdjan Budic (30) hayatını kaybetti, 3 arkadaşı ise yaralandı. İstanbul yönüne gitmekte olan Budic'in kullandığı Sırbistan plakalı otomobil, köprünün beton ayağına çarptı. Kazada Budic ile araçtaki 3 kişi yaralandı, durumu ağır olan Budic kurtarılamazken, diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Srdjan Budic'in İstanbul'da bir etkinliğe katılmak için Türkiye'ye geldiği ve 16-19 Ocak tarihlerinde düzenlenen Lindy Hop-Jazz Festivali'ne katıldığı öğrenildi. Budic, burada edindiği deneyimlerini sosyal medya üzerinden paylaşmıştı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA