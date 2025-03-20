Meclis'te Tansiyon Yine Yükseldi, Vekiller Birbirine Girdi

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Meclis'te de sular durulmuyor. Bugünkü Meclis Genel Kurulu'nda milletvekilleri birbirine girdi.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından 87 kişinin gözaltına alınmasıyla Meclis’te de tansiyon yükseldi.

Muhalefet partileri İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto ederken, Meclis Genel Kurulu, dün yapılamamış ve ertelenmişti.

Meclis’te milletvekilleri yine birbirine girdi. AKP milletvekili Mustafa Hakan Özer, son dönemdeki operasyonlara ilişkin koştuğu sırada CHP sıralarında hareketlilik yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın AKP sıralarının olduğu tarafa bir nesneyi fırlatmasının ardından kavga başladı.
Kavganın ardından Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder birleşime 20 dakika ara verdi.

Görüntüler kameralara anbean yansıdı.

'ÖZÜR MÖZÜR DİLEMİYORUM'

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder daha sonra oturumu yeniden açarak, fırlatılan kolonya şişesinin geri getirilmesini ve CHP’li Başarır’ın özür dilemesini talep etti.
Ancak Başarır’ın, bu talebe ‘Özür mözür dilemiyorum” demesinin ardından tartışmalar yeniden alevlendi.

Önder, daha sonra yeniden oturuma ara verdi.

GERGİNLİK DİNMİYOR

Meclis'te yaşanan gerginliğin aranın ardından verilen ara sona erdi. Ancak, gerginliğin bir türlü yatışmaması üzerine, bir kez daha oturuma ara verildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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